Son dakika haberi! Göreme'de 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde jandarma ekipleri tarafından 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari sanık yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, JASAT ekipleri tarafından Göreme beldesinde yapılan çalışmalar sonrasında kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.A. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.A. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR