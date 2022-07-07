Son dakika haberi | BAKAN KOCA VE GÖREV BAŞINDA ÖLDÜRÜLEN DOKTORUN KARDEŞİ MEHMET MURAT KARAKAYA'DAN AÇIKLAMA - Son Dakika
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Son dakika haberi | BAKAN KOCA VE GÖREV BAŞINDA ÖLDÜRÜLEN DOKTORUN KARDEŞİ MEHMET MURAT KARAKAYA'DAN AÇIKLAMA

07.07.2022 16:34

Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Şehir Hastanesi'nde görevi başında öldürülen kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın, Kayseri'nin Develi ilçesindeki cenazesi sonrası "Bugün tarifsiz bir acı yaşıyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Şehir Hastanesi'nde görevi başında öldürülen kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın, Kayseri'nin Develi ilçesindeki cenazesi sonrası "Bugün tarifsiz bir acı yaşıyoruz. Başkasının yaşamını korumak için yemin eden bir hekimimizin canına kıyıldı. Bir baba, bir evlat, bir eş, bir hekim kardeşimizi hayattan kopardılar. Canice katledildi. Şehidimiz doktor Ekrem Karakaya'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, yakınlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Terörle verdiğimiz sınavı hep birlikte sağlıkta şiddet içinde vereceğiz. Hiçbir hekim arkadaşım, hiçbir çalışan arkadaşım asla yalnız olduğunu hissetmemeli. Devlet iradesinin bütün gücüyle yanımızda olduğunu bilelim. Vatandaşlarımıza, halkımıza, özellikle hekim arkadaşlarımıza, sağlık çalışanlarımıza daha çok saygı ve özellikle önemli bir tutum bekliyoruz. Sağlık çalışanlarımıza, hekim arkadaşlarımıza kalkan her el; toplumumuzun, halkımızın canına kastetmiş anlamına gelir. Milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

'BAYRAM İZNİ ALMAYACAĞIM, NÖBETLERİM VAR' DEMİŞ

Ekrem Karakaya'nın kardeşi Mehmet Murat Karakaya ise "Kardeşim 22 senelik doktordu. Önlüğü giydiği günden itibaren 7 gün 24 saat çalıştı. Buna Develi, Kayseri, Karabük ve daha sonra çalıştığı Konya halkı şahit. Biz kardeşimle 7 ya da 10 gün bile tatil yapamadık. En son geçen hafta 3 saatlik bir konuşma yaptık. 'Bayram izni alacak mısın?' dedim. 'Alamayacağım ağabey, bayramda nöbetlerim var' dedi. Pazar günü Konya'ya döndü ve çarşamba günü şehit oldu. Sağ olsun sağlık bakanımız geldiler. Cumhurbaşkanımız aradılar. Hepsinden Allah razı olsun. Ekrem kardeşimin bin resmi hastası varsa bin de gayriresmi hastası vardı. Her derdini söyleyene yardımcı oldu. Biz kendisinden memnunduk. Gurur duyuyorduk. Ümmetin dertleriyle dertlenirdi. Rabb'im rahmet eylesin. Mekanını cennet eylesin. Bizlere de metanet versin" dedi.

KAYSERİ (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberi | BAKAN KOCA VE GÖREV BAŞINDA ÖLDÜRÜLEN DOKTORUN KARDEŞİ MEHMET MURAT KARAKAYA'DAN AÇIKLAMA - Son Dakika

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