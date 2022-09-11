Olay, dün sabah saatlerinde, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde meydana geldi. Hastanede nöbetçi olan hemşire Yasemin Çelebi, gittiği tuvalette fenalaşıp, yere yığıldı. Bir süre sonra tuvaletten alarm sesi duyuldu. Personel, kapının kilidini kırarak içeri girdi. Yerde hareketsiz yatan Çelebi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Yasemin Çelebi'nin cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Çelebi'nin kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda belirlenecek

Kaynak: DHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çelebi, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Görev yaptığı hastanede ölü bulunan Yasemin hemşire için tören - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.