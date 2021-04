Sivas İl Emniyet Müdürlüğünde görevli İzmirli polis memuru 32 yaşındaki Emre Ersöz, bir yandan vatandaşların huzuru için çalışırken, diğer yandan da klarnet çalarak insanların ruhuna dokunabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Teşkilatta 10 yıl önce görev alan evli ve 1 çocuk babası Ersöz, ilk görev yeri İstanbul'da vatandaşların huzuru için çaba harcarken boş zamanlarında da klarnete ilgi duymaya başladı.

Ersöz, hiç eğitim almadan kendi çabasıyla klarnet çalmayı başararak, görev yaptığı yerdeki vatandaşların ve meslektaşlarının takdirini topladı.

Yaklaşık 5 yıl önce Sivas'a tayin olan Ersöz, Üçlerbey Şehit Ali Yüce Polis Merkezi Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliğinde hem görevini hem de hobisini yürütmeye devam ediyor.

Ersöz, AA muhabirine, İstanbul'da görev yaparken kendisi gibi İzmirli olan klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici'nin internet ortamında videolarını izledikten sonra bu enstrümanı çalmaya karar verdiğini söyledi.

"İdolüm" dediği Şenlendirici'den ilham alarak başladığı hobisini zamanla geliştirdiğini anlatan Ersöz, "Klarnet serüvenim, Hüsnü Şenlendirici'nin videolarını izleyerek başladı. Kendisi İzmir Bergamalı, yani hemşehrim. 'Ben de klarnet çalabilir miyim?' diye düşündüm ve hemen kendime bir klarnet aldım. Daha sonra internette bu sanatla ilgili videoları izleyerek kendimi geliştirdim, bu seviyeye geldim. Klarnet çalmaya İstanbul'da başladım, Sivas'ta devam ediyorum." dedi.

Meslektaşlarına klarnet çalarak moral veriyor

Ersöz, hem evde komşularına hem de görev yaptığı polis merkezinde arkadaşlarına zaman buldukça klarnet çaldığını belirterek, bu sayede iş stresini üzerinden attığını ve meslektaşlarını da motive ettiğini dile getirdi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümünde de klarnet çalarak görev arkadaşları ve birim amirleriyle moral bulduklarını anlatan Ersöz, şunları dile getirdi:

"Türk polisi engin şefkati ve merhametiyle dünyada gerçekten bir numaradır. Türk polisinin üstüne vicdanlı, merhametli başka bir polis tanımıyorum. Bazı insanlar polise ön yargıyla yaklaşabiliyor, farklı bir kişilikten, kimlikten biri gibi algılayabiliyor. Ben bu anlamlı günde şu mesajı vermek istiyorum, biz her vatandaşımızı kendi kardeşimiz, ağabeyimiz, akrabamız gibi görüyoruz. Lütfen sizler de bizi aynı şekilde aileden biri olarak kabul edin. Bu bizi gerçekten çok mutlu edecektir."

Ersöz, emniyet teşkilatının her geçen gün büyüyüp gücüne güç kattığına dikkati çekerek, her daim vatandaşın can ve mal güvenliği için hizmette olduklarını sözlerine ekledi.