Görme engelli gencin tek isteği kız kardeşini görmek, askere gitmek - Son Dakika

Görme engelli gencin tek isteği kız kardeşini görmek, askere gitmek

20.05.2021 09:58

- Görme engelli gencin tek isteği kız kardeşini görmek, askere gitmek Adana'da bağışıklık yetmezliği nedeniyle 4 yıl önce görme engelli kalan, okuluna devam edemeyen 23 yaşındaki gencin tek isteği büyüyen kız kardeşinin yüzünü görebilmek ve askere gidebilmek Süleyman Çirkin: "Kız kardeşim...

- Görme engelli gencin tek isteği kız kardeşini görmek, askere gitmek

Adana'da bağışıklık yetmezliği nedeniyle 4 yıl önce görme engelli kalan, okuluna devam edemeyen 23 yaşındaki gencin tek isteği büyüyen kız kardeşinin yüzünü görebilmek ve askere gidebilmek

Süleyman Çirkin:

"Kız kardeşim büyüdü onun yüzü nasıl oldu çok merak ediyorum"

"Arkadaşlarım mahallede futbol oynuyor ben oynayamıyorum"

ADANA - Adana'da bağışıklık yetmezliği nedeniyle 4 yıl önce görme engelli kalan, okuluna devam edemeyen 23 yaşındaki Süleyman Çirkin'in tek isteği büyüyen kız kardeşinin yüzünü görebilmek ve askere gidebilmek.

Kadir ve Ayşe Çirkin çifti bundan 24 yıl önce evlendi. Bu evlilikten çiftin Süleyman ve Aleyna ismini verdikleri iki çocukları oldu. Berberlik yaparak geçinen ailenin Süleyman Çirkin isimli çocuklarının sürekli karın ağrısı ve yemekten hemen sonra çok kez tuvalete gitme şikayeti başladı. Bu nedenle Süleyman ortaokulu bitirdiğinde şikayetleri de artınca aile onu doktora götürdü. Adana'da bir teşhis konulamayınca ailesi çocuklarını Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesine götürdü. Burada gence bağışıklık (immun) yetmezliği teşhisi kondu. Tedavisine de hemen başlandı. Ancak bir türlü iyileşmedi. İki kez bağırsaklarından ameliyat olan Süleyman'ın rahatsızlığı artınca gözlerine vurdu. Bundan 4 yıl önce görme engelli kalan Süleyman çirkin, okuluna da devam edemeyip liseyi bitiremedi. Görme engelinin yanı sıra, sedef ve kemik erimesi rahatsızlığıyla da mücadele eden Süleyman Çirkin'in babası da işsiz kaldı. Aile anneannenin aldığı kocasından kalan 1600 lira maaş ve görme engelli genç için verilen evde bakım ücretiyle geçiniyor. Çirkin'in ilaç ve hastane masrafları fazla olduğu için anneannenin üzerine kredi çekildiğinden o da maaşının sadece 200 lirasını alabiliyor. Çirkin, 23 yaşında olmasına rağmen geçirdiği rahatsızlıklardan dolayı hala 15 yaşında gibi görünüyor.

"Gözlerim açılır açılmaz askere gideceğim"

Süleyman Çirkin, gözlerinin açılmasını ve dünyayı görmek istediğini söyleyerek, "Gözlerimin açılmasını ve dünyayı görmek istiyorum. Bu hastalıklar 10 yıl önce çıktı, gözlerim ise 4 yıldır görmüyor. 8'nci sınıfa kadar okuyabildim keşke devamını getirebilseydim. Okuyup polis ya da öğretmen olmayı isterdim. Arkadaşlarım top oynarken bende istiyorum ama gözlerimden ve hastalığımdan dolayı oynayamıyorum. Ayağa kalkıp oynayamıyorum düşerim diye korkuyorum. Ben evde oturuyorum arkadaşlarım oynuyor, onların sesini duyunca çok üzülüyorum canım sıkılıyor. Gözlerim açılırsa koşup oynamayı ve televizyon izlemeyi isterim. Askere gitmeyi ve o üniformayı giymeyi çok istiyorum. Gözlerim açılır açılmaz askere gitmeyi istiyorum" dedi.

Ailesini çok merak ettiğini anlatan Çirkin, "Babamın, annemin, nenemin ve kardeşimin yüzünü merak ediyorum. Kız kardeşimin yüzünü merak ediyorum nasıl büyüdüğünü görmek istiyorum" diye konuştu.

Anne Ayşe Çirkin ise oğlunun gözü önünde eridiğini ancak elinden hiçbir şey gelmediğini belirterek, "Çocuğumun görmesini çok istiyorum, birileri bize yardım etsin. Biz çok yere başvurduk ama bir sonuç alamadık. Çocuğum günden güne gözlerimizin önünde eriyor bizde onunla eriyoruz. Oğlum askere gitmeyi çok istedi ama olmadı. Dışarıda yaşıtları oynarken kendi de oynamayı istiyor ama oynayamıyor. Ablasını küçükken görmüştü, onun nasıl büyüdüğünü görmeyi istiyor. Bizlerin yaşlılığını ve nasıl göründüğümüzü görmek istiyor. En azından bir televizyonunu izlese o bile yeterli bize" dedi.

Görme engelli gencin tek isteği kız kardeşini görmek, askere gitmek
Görme engelli gencin tek isteği kız kardeşini görmek, askere gitmek
Görme engelli gencin tek isteği kız kardeşini görmek, askere gitmek
Görme engelli gencin tek isteği kız kardeşini görmek, askere gitmek
Görme engelli gencin tek isteği kız kardeşini görmek, askere gitmek
Görme engelli gencin tek isteği kız kardeşini görmek, askere gitmek
Görme engelli gencin tek isteği kız kardeşini görmek, askere gitmek
Görme engelli gencin tek isteği kız kardeşini görmek, askere gitmek

Görme Engelli, Doktora, Ankara, Adana, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Görme engelli gencin tek isteği kız kardeşini görmek, askere gitmek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta vergi arttı; benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam geldi Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta vergi arttı; benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam geldi Fenerbahçe, Dorukhan Toköz ve Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı Fenerbahçe, Dorukhan Toköz ve Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı Beklenen gün geldi! Bugün gerçekleşecek olan Bilim Kurulu toplantısına Prof. Dr. Uğur Şahin de katılacak Beklenen gün geldi! Bugün gerçekleşecek olan Bilim Kurulu toplantısına Prof. Dr. Uğur Şahin de katılacak Erdoğan, Doğu Akdeniz'le ilgili müjdeyi verdi: Yakında inşallah petrol, doğal gaz, bunların haberini alırsanız şaşırmayın Erdoğan, Doğu Akdeniz'le ilgili müjdeyi verdi: Yakında inşallah petrol, doğal gaz, bunların haberini alırsanız şaşırmayın Son Dakika: Sedat Peker'in evinin arandığı operasyonun görüntüleri yayınlandı! İşte o anlar Son Dakika: Sedat Peker'in evinin arandığı operasyonun görüntüleri yayınlandı! İşte o anlar Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı Ailesi tarafından katledilen yönetmen Babek Khorramdin'in babasının, daha önce de damadı ile kızını öldürdüğü ortaya çıktı Ailesi tarafından katledilen yönetmen Babek Khorramdin'in babasının, daha önce de damadı ile kızını öldürdüğü ortaya çıktı Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı

Son Dakika Haberleri
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:32 Biden, Netanyahu'dan bölgedeki gerginliğin düşürülmesini beklediğini söyledi
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
16:45 Abdurrahim Albayrak'ın adaylığını açıklaması an meselesi! G.Saray için seçimin kaderini değiştirecek hamle
16:37 Profesörler antikor ile ilgili sosyal medyada birbirine girdi! Vatandaşlar hangisine inanacağını şaşırdı
16:24 TRT Spor 2 yayın hayatına TRT Spor Yıldız adıyla devam edecek
16:23 5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar
16:18 Müge Anlı'da yine ortalık karıştı! Kızının, eşinin amcasıyla kaçtığını öğrenen anne fenalaştı
Galatasaray'daki görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı Galatasaray'daki görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı         
10:07
Son Dakika: İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 75 bin Filistinli yerinden edildi Son Dakika: İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 75 bin Filistinli yerinden edildi         
09:58
6. videoyu yayınlayan Sedat Peker'den Hürriyet gazetesi itirafı: Saldırıyı ben yaptırdım 6. videoyu yayınlayan Sedat Peker'den Hürriyet gazetesi itirafı: Saldırıyı ben yaptırdım         
09:33
Sedat Peker 6. videoyu yayınladı! Hedefinde yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var Sedat Peker 6. videoyu yayınladı! Hedefinde yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var         
09:09
Bakan Soylu'dan Sedat Peker'e: Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz Bakan Soylu'dan Sedat Peker'e: Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz         
00:19
Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar         
23:27
Yasak aşk ölüm getirdi! Aldattığı eşinin kendisini bastığını zannedince canından oldu Yasak aşk ölüm getirdi! Aldattığı eşinin kendisini bastığını zannedince canından oldu         
22:49
Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm         
19:24
Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti         
18:59
OYAK, Türkiye'nin önde gelen markası Tamek Gıda'yı satın alıyor OYAK, Türkiye'nin önde gelen markası Tamek Gıda'yı satın alıyor         
18:12
Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı         
17:43
Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi         
17:21
Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı         
17:06
4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok 4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok         
16:00
Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler! Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler!         
14:53
Sedat Peker'le fotoğraflarını silen ünlülere Tolga Karel'den sert tepki: O adamdır Sedat Peker'le fotoğraflarını silen ünlülere Tolga Karel'den sert tepki: O adamdır         
13:40
Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı         
13:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2021 10:30:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Görme engelli gencin tek isteği kız kardeşini görmek, askere gitmek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement