Son dakika haberi... Göynük'te eğitimini tamamlayan 7 hafız belge aldı - Son Dakika

Bolu'nun Göynük ilçesinde Göynük Müftülüğü Ali Ericek Vakfı Hafızlık Kur'an Kursunda hafızlık eğitimini tamamlayan 7 öğrenci için belge töreni düzenlendi.

Göynük Gazi Süleyman Paşa Camii'nde düzenlenen törene, Göynük Kaymakamı Eyüp Güngör, Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, vakıf çalışanlarıyla öğrencilerin aileleri katıldı.

Göynük Müftülüğü Hafızlık Tespit Sınavı'nda başarılı olarak hafızlık belgesi almaya hak kazanan ve pandemi dolayısıyla icazet töreni ertelenen öğrenciler için "Belge Takdim Töreni" düzenlendi.

Hafız çocuklar Furkan Erol, Bilal Çınar, Samet Tuncer, Resul Kocaman, Abdülkerim Yazıcı, Muzaffer Baygül ve Yusuf Aydın, hafızlık belgelerini protokol üyelerinin elinden aldı.

Törende konuşan Göynük Kaymakamı Eyüp Güngör, "Bu evlatlarımız bizlerin geleceği. Bunlar serden geçti artık kendilerinden geçerek hafızlığı ellerine aldılar. Bundan sonra bizlere, toplumumuza önder olacaklar. Rabb'im yollarını, bahtlarını açık etsin." şeklinde konuştu.

Ali Ericek Hafızlık Kuran Kursu öğreticisi Emin Turanoğlu da kursta yaklaşık 60 öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi.