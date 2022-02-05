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Son dakika haberi... Gözaltına alınan CHP'li Küçükkuyu Belediye Başkanı Balkan adliye sevk edildi - Son Dakika

Son dakika haberi... Gözaltına alınan CHP'li Küçükkuyu Belediye Başkanı Balkan adliye sevk edildi

05.02.2022 16:44

Son dakika haberi... Gözaltına alınan CHP'li Küçükkuyu Belediye Başkanı Balkan adliye sevk edildi Belediye Başkanı Balkan'a desteğe gelen kalabalık gazetecilerin görüntü almasını engelledi Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, kalabalığı galeyana getirdi Çanakkale'de dün mesai saati bitiminde gözaltına...

Gözaltına alınan CHP'li Küçükkuyu Belediye Başkanı Balkan adliye sevk edildi

Belediye Başkanı Balkan'a desteğe gelen kalabalık gazetecilerin görüntü almasını engelledi

Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, kalabalığı galeyana getirdi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de dün mesai saati bitiminde gözaltına alınan Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Fen İşleri Müdürü M.E. ve Fen İşleri personeli M.Ö., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Başkan Balkan'a desteğe gelen CHP'li üyeler ve vatandaşlar, gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.

Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde ikamet eden Kamuran T. isimli şahıs, yapı ruhsatı çıkarmak için gittiği Küçükkuyu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde kendisinden 15 bin lira usulsüz para alındığını öne sürerek şikayetçi oldu. Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Kamuran T.'nin 14 Temmuz 2021 tarihinde ifadesi alındı. Kamuran T., Fen İşleri Müdürü M.E.'nin 15 bin TL'yi usulsüz olarak kendisinden aldığını, bu işlemin Belediye Başkanı Cengiz Balkan'ın bilgisi dahilinde yapıldığını iddia etti. İfade üzerine dün akşam saat 17.00 sıralarında Küçükkuyu Belediyesi'ne giden İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, savcılığın talimatıyla Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Fen İşleri Müdürü M.E. ve Fen İşleri personeli M.Ö.'yi gözaltına aldı

Gece boyunca sorgusu devam eden Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan bugün 15.30'da adliyeye sevk edildi.

Gazetecilerin görüntü almasını engellediler

Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Ayvacık İlçe Emniyet Müdürü ile birlikte Emniyet Müdürlüğü binasından çıktığı sırada gazetecilere görüntü almamaları konusunda sert konuştu. Yaşanan tartışma sonrası Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan'a desteğe gelen kalabalık da gazetecilerin üzerlerine yürüyerek görüntü almalarına engel oldular. Gazetecilerin kalabalık arasında kaldığı esnada polis ekiplerinin yetersiz kalması dikkat çekti. Öfkeli kalabalığı, CHP eski dönem Milletvekili Serdar Soydan yatıştırdı.

Yaşanan tartışmaların ardından Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan polis otosuna bindirilerek, adliyeye sevk edildi. O anlar da öfkeli kalabalığın sözlü tahrikleri de devam etti.

Son dakika haberi... Gözaltına alınan CHP'li Küçükkuyu Belediye Başkanı Balkan adliye sevk edildi
Son dakika haberi... Gözaltına alınan CHP'li Küçükkuyu Belediye Başkanı Balkan adliye sevk edildi
Son dakika haberi... Gözaltına alınan CHP'li Küçükkuyu Belediye Başkanı Balkan adliye sevk edildi

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Cumhuriyet Halk Partisi, Mesut Bayram, Küçükkuyu, Ayvacık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Gözaltına alınan CHP'li Küçükkuyu Belediye Başkanı Balkan adliye sevk edildi - Son Dakika


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