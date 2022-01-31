Son dakika haberi: Gözaltına alınan DBP İl Başkanı Seval Gülmez, serbest bırakılarak izolasyona alındı - Son Dakika

Diyarbakır'da, terör soruşturması kapsamında, korona virüs karantinası bitince gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Seval Gülmez, testi tekrar pozitif çıkınca evinde karantinaya alındı.

DBP il binasında, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in de aralarında olduğu grubun terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristlere hitaben sözde saygı duruşu yaptığı fotoğraflar, çeşitli tarihlerde sosyal medyada çıkınca Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis ekiplerince 26 Ocak 2022 günü sabah saatlerinde DBP il binasına operasyon düzenlendi.

Ekipler, il binasında arama yaparken, çok sayıda örgütsel malzemeye el koydu. Korona virüse yakalandığı için karantinada olan DBP İl Başkanı Seval Gülmez'in operasyon kapsamında gözaltına alınması için izolasyon süresinin bitmesi beklenirken, 29 Ocak 2022 günü izolasyon süreci bitmesi sonrası polis tarafından gözaltına alındı.

Adliyeye gönderilmeden önce sağlık kontrolünden geçirilen Gülmez'in Covid-19 testi, tekrar pozitif çıkınca izolasyon için serbest bırakılarak, evinde karantinaya alındı. - DİYARBAKIR