Son dakika haberi... Göztepe'de 4 pozitif daha
21.11.2020 11:20
Son dakika haberler: Süper Lig'de yarın Gürsel Aksel Stadı'nda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek Göztepe'de bir kez daha koronavirüs şoku yaşandı.
Süper Lig'de yarın Gürsel Aksel Stadı'nda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek Göztepe'de bir kez daha koronavirüs şoku yaşandı. Geçen hafta 2 futbolcusunda pozitif vakaya rastlanan sarı-kırmızılılarda 4 oyuncunun daha test sonucu pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımıza yapılan rutin Kovid 19 testi neticesinde 4 futbolcumuzun daha sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir, Testi pozitif çıkan oyuncularımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır. Böylece Kovid 19 PCR testi pozitif çıkarak ev izolasyonunda olan futbolcu sayımız 6'ya yükselmiştir" dendi.
Son Dakika Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde meydan boş kaldı Arınç'tan çok konuşulacak Çakıcı yorumu: Bu tehdit Kılıçdaroğlu'na değil demokrasiye yapılmıştır Demet Akalın ve Deniz Seki'nin yıllardır devam eden dostluğu bitti Delil olmadığı için itiraz edilen trafik cezası mahkeme tarafından iptal edildi Yeni korona önlemleri sonrası çalışanlar hangi desteklerden yararlanacak? İşte detaylar Sosyal medyada ifşa edilen maskesiz turist çifte kaldıkları otelde ceza kesildi Babil dizisi, 20. final bölümüyle ekrana veda etti Oyuncu Öykü Çelik'in koronavirüs paylaşımı tepki çekti, apar topar kaldırdı