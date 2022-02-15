Son dakika... İSTANBUL-GÖZTEPE'DE OTOMOBİL TAKSİYE ARKADAN ÇARPTI, 2 AĞIR YARALI: KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika

Göztepe'de yolcu almak için duran taksiye arkadan aşırı süratli gelen otomobil çarptı. Kazada taksi sürücüsü ve yolcu ağır yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 02.10 sıralarında Göztepe Köprüsü Libadiye istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol kenarındaki yolcuyu almak için duran 34 TDZ 79 plakalı taksi, yolcunun tam bindiği sırada arkadan gelen aşırı süratli otomobilin çarpmasıyla savruldu. Çarpmanın etkisiyle hurda yığınına dönen taksi içerisindeki sürücü ve yolcu ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Talihsiz yolcu ve taksi sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Taksi şoförü ve yolcunun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.