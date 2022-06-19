Son dakika haberi! Göztepe taraftarı silahlı saldırıda öldürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Göztepe taraftarı silahlı saldırıda öldürüldü

19.06.2022 19:23
Son dakika haberi! Göztepe taraftarı silahlı saldırıda öldürüldü

Bir son dakika haberine göre İZMİR'de Tolga Tarhan (39), üyesi olduğu Göztepe Yalı Taraftar Derneği önünde pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

İZMİR'de Tolga Tarhan (39), üyesi olduğu Göztepe Yalı Taraftar Derneği önünde pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Polis olayın ardından şüpheli 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Güzelyalı Mahallesi 39 Sokaktaki Göztepe Yalı Taraftar Derneği binasının önünde meydana geldi. Göztepe taraftarı Tolga Tarhan'a, beyaz bir otomobilin içindeki kişilerce, pompalı tüfekle ateş açıldı. Dernek binasından kaçmaya çalışan Tarhan, vücuduna isabet eden çok sayıda saçma ile kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tarhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tarhan'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Soruşturma başlatan polis, olayın ardından Tarhan ile aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen Ali A.'nın da aralarında bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı.


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Kaynak: DHA

Güzelyalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Göztepe taraftarı silahlı saldırıda öldürüldü - Son Dakika

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