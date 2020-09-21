İçişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada; "Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca 19 Eylül 'de gerçekleştirilen operasyon sonrası bölgede yürütülen arama tarama faaliyetinde, terörden arananlarda gri kategoride yer alan Roni kod adlı Halis Erdoğan silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi. - IĞDIR

İçişleri Bakanlığı tarafindan yapılan açıklamada Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "Roni" kod adlı Halis Erdoğan'ın ölü ele geçirildiği bildirdi.

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: Gri kategoride aranan terörist Iğdır'da ölü olarak ele geçirildi - Son Dakika

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