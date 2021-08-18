Üye Girişi
Son dakika haberi | GSK Türkiye'den orman yangınlarından etkilenen bölge halkına hayvancılık desteği - Son Dakika

Son dakika haberi | GSK Türkiye'den orman yangınlarından etkilenen bölge halkına hayvancılık desteği

18.08.2021 12:02
Son dakika haberi | GSK Türkiye'den orman yangınlarından etkilenen bölge halkına hayvancılık desteği, System.String[]

Son dakika haberleri: GSK Türkiye, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğinde, hayvancılıkla geçimini sağlayan yöre halkının orman yangınları sonucu gördüğü zararları telafi etmek üzere toplam 900 bin TL destek verecek.

GSK Türkiye, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğinde, hayvancılıkla geçimini sağlayan yöre halkının orman yangınları sonucu gördüğü zararları telafi etmek üzere toplam 900 bin TL destek verecek.

GSK Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, GSK Türkiye yangın bölgelerinde mağdur olan halkın yanında olmak için, geçmişte birçok projeye imza attığı TOG ile birlikte çalışmalara başladı.

Afet Platformu kurucu üyelerinden TOG'un yangın bölgelerinde başlattığı hasar tespit çalışmaları sonrasında GSK Türkiye, öncelikli olarak hayvancılıkla geçinen ve kaybettikleri hayvanları sebebiyle mağdur olan vatandaşların ekonomik olarak kalkındırılması ve hayvancılıkla ilgili kayıplarının giderilmesi için bu bölgelerdeki halka toplam 900 bin TL tutarında destek verecek.

Proje kapsamında, yangınlardan zarar gören tüm bölgelerde TOG aracılığıyla, hayvancılıkla uğraşan yöre halkı için hayvan alımları gerçekleştirilecek ve hayvancılıkla ilgili gerekli ihtiyaçların karşılanmasına katkıda bulunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSK Türkiye İletişim ve Hasta İlişkileri Lideri Selcen Çökdü, şunları kaydetti:

"Ülkemizin birçok ilinde meydana gelen yangınlar nedeniyle herkes gibi biz de büyük üzüntü içerisindeyiz. Bu konuda GSK olarak, yangından etkilenen bölgelere en faydalı desteği nasıl sunabileceğimizi TOG ekibiyle birlikte değerlendirdik. Ön çalışmalar sonucunda, ağırlıklı olarak geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan yangın bölgelerindeki yöre halkının ekonomik olarak ciddi sıkıntılar yaşadığını tespit ettik. Bu doğrultuda TOG aracılığıyla, İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ile bağlantıya geçerek, bölgelerdeki hayvan alımı ve hayvancılıkla ilgili ihtiyaçların telafisi konusunda çalışmalarımızı yürütmekteyiz."

TOG Genel Müdürü Murat Çitilgülü de, "Ağırlıklı geçim kaynaklarından biri hayvancılık olan yöre halkına ekonomik gücünün yeniden kazandırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla GSK Türkiye ile birlikte hayata geçireceğimiz bu proje, bizler için de büyük değer taşıyor. TOG olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihtiyaç olan bölgelerde gerekli desteği vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplum Gönüllüleri Vakfı, Orman Yangınları, Türk Lirası, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | GSK Türkiye'den orman yangınlarından etkilenen bölge halkına hayvancılık desteği - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

12:37 "Kimseden intikam almayacağız" diyen Taliban militanları, yıllar önce öldürdükleri siyasi liderin heykelini yerle bir etti Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar 12:15 Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar Kendisiyle evlenmek isteyen 41 yaşındaki akrabası tarafından vurulan 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti 11:41 Kendisiyle evlenmek isteyen 41 yaşındaki akrabası tarafından vurulan 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın, gündem olan Taliban açıklamasının arkasında durdu 10:49 Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın, gündem olan Taliban açıklamasının arkasında durdu Çöpçüler Kralı filmi oyuncusu Ali İnce hayatını kaybetti 09:54 Çöpçüler Kralı filmi oyuncusu Ali İnce hayatını kaybetti Camdaki Kız'ın başrol oyuncusu Burcu Biricik, çiftlikten paylaştığı pozlarla büyük beğeni topladı 09:02 Camdaki Kız'ın başrol oyuncusu Burcu Biricik, çiftlikten paylaştığı pozlarla büyük beğeni topladı
Yeni Zelanda, tam kapanmaya gitti! 6 ay sonra ilk korona vakası görüldü 07:32 Yeni Zelanda, tam kapanmaya gitti! 6 ay sonra ilk korona vakası görüldü İlk adım Kanada'dan geldi! Taliban hükümetini tanımayacak: Terör örgütü olarak görüyoruz 07:14 İlk adım Kanada'dan geldi! Taliban hükümetini tanımayacak: Terör örgütü olarak görüyoruz

Son Dakika Haberleri
12:48 Son Dakika: Davasına baktığı iş insanı ile aynı masada yemek yiyen Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı
12:36 "Kimseden intikam almayacağız" diyen Taliban militanları, yıllar önce öldürdükleri siyasi liderin heykelini yerle bir etti
12:29 Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı
12:14 Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar
12:08 Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı
11:34 5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı
11:30 57 yaşındaki Hülya Avşar denizde tüm hünerlerini sergiledi
11:28 Yeni güne yükselişle başlayan dolar 8,45 liradan işlem görüyor
10:48 Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın, gündem olan Taliban açıklamasının arkasında durdu
10:43 Yeni güne artışla başlayan altının gram fiyatı 486 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Davasına baktığı iş insanı ile aynı masada yemek yiyen Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı Son Dakika: Davasına baktığı iş insanı ile aynı masada yemek yiyen Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı         
12:49
Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı         
12:30
Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı         
12:09
5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı 5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı         
11:35
Kasap Baradar, Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'a 20 yıl sonra geri döndü Kasap Baradar, Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'a 20 yıl sonra geri döndü         
10:09
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani "Toplantıya gidiyorum" bahanesiyle ülkeden kaçmış         
09:51
Başından vurularak öldürülen İkranur'un katilinin ilk ifadesi alındı: Yanlışlıkla oldu Başından vurularak öldürülen İkranur'un katilinin ilk ifadesi alındı: Yanlışlıkla oldu         
08:59
Yerli Yerli "Marilyn Monroe" dilenci kızı kaldırıp yere atarak şiddet uyguladı         
07:19
İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı         
22:58
Marcao'nun yumruğundan sonra Cüneyt Özdemir'den G.Saray'a olay gönderme: HDP stili Marcao'nun yumruğundan sonra Cüneyt Özdemir'den G.Saray'a olay gönderme: HDP stili         
22:58
Taliban'dan kaçmak için uçağın iniş takımına asılan Afganların yeni görüntüleri ortaya çıktı Taliban'dan kaçmak için uçağın iniş takımına asılan Afganların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
21:48
Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao PFDK'ya sevk edildi! İşte sevk edildiği maddeye göre alabileceği ceza Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao PFDK'ya sevk edildi! İşte sevk edildiği maddeye göre alabileceği ceza         
20:54
Sörloth transferinde sıcak gelişme! Sarı-Lacivertliler, Leipzig ile prensipte anlaşmaya vardı Sörloth transferinde sıcak gelişme! Sarı-Lacivertliler, Leipzig ile prensipte anlaşmaya vardı         
18:31
Cinsel istismar şüphelisi otel işletmecisi, Eda Nur'u ölüme götüren geceyi anlattı: Odaya çıktık, birliktelik yaşadık Cinsel istismar şüphelisi otel işletmecisi, Eda Nur'u ölüme götüren geceyi anlattı: Odaya çıktık, birliktelik yaşadık         
17:52
Cimilli İbo'nun cenaze töreninde tepki çeken anlar! Telefonu eline alan canlı yayın yaptı Cimilli İbo'nun cenaze töreninde tepki çeken anlar! Telefonu eline alan canlı yayın yaptı         
17:12
Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ajmal Ahmady kaçış hikayesini anlattı: Meslektaşlarım beni uçağa itti Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ajmal Ahmady kaçış hikayesini anlattı: Meslektaşlarım beni uçağa itti         
16:47
Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen'den kadınlarla ilgili dikkat çeken sözler: Burka şart değil, başörtüsü zorunlu olacak Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen'den kadınlarla ilgili dikkat çeken sözler: Burka şart değil, başörtüsü zorunlu olacak         
16:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2021 13:05:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | GSK Türkiye'den orman yangınlarından etkilenen bölge halkına hayvancılık desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement