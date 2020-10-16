İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda Güdül ilçesinde de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri yapıldı.

Kaymakam Hatice Cemre İncesu başkanlığında yapılan denetimlere Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ile emniyet ve jandarma personeli katıldı.

İş yerlerine yapılan denetimlerde, iş yeri sahiplerine koronavirüs uyarıcı yazılarını asmaları yönünde uyarıda bulunuldu, maskesiz içeriye kimsenin alınmaması istendi.

Kaymakam İncesu, genel itibarıyla vatandaşların alınan önlem ve kurallara uyduklarını söyledi.

Yalçın da denetimleri bundan sonra da sürdüreceklerini kaydetti.