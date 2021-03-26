Son dakika haberi... Gülşehir'de uyuşturucudan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Gülşehir'de uyuşturucudan 4 kişi yakalandı

26.03.2021 09:12
Son dakika haberi... Gülşehir'de uyuşturucudan 4 kişi yakalandı, System.String[]

Son dakika haberleri: Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Gülşehir'de şüpheli M.O., Ü.O., H.Ö.Ç. ve S.Z.'nin üst ve araç içerisinde yapılan aramada 5,52 gram metamfetamin, 0,40 gram bonzai, 1 kurusıkı tabanca, 1 adet bıçak ve 2 adet uyuşturucu madde içme düzeneği ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Son dakika haberi... Gülşehir'de uyuşturucudan 4 kişi yakalandı

Uyuşturucu, Nevşehir, Jandarma, Gülşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Gülşehir'de uyuşturucudan 4 kişi yakalandı - Son Dakika


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