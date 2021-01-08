Son dakika haberi... Gültak: "Mersin'de değişim ve yenilenme, kentsel dönüşüm ile mümkün" - Son Dakika

Son dakika haberi... Gültak: "Mersin'de değişim ve yenilenme, kentsel dönüşüm ile mümkün"

08.01.2021 13:40
Son dakika haberi... Gültak:

Bir son dakika haberine göre Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Çay Mahallesinde devam eden yerinde kentsel dönüşüm projesi ile Barış ve Bahçe mahallelerinde yakın zamanda başlayacak olan projeleri anlatarak, "Kentsel dönüşüm projeleri, Mersin için kaçınılmazdır.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Çay Mahallesinde devam eden yerinde kentsel dönüşüm projesi ile Barış ve Bahçe mahallelerinde yakın zamanda başlayacak olan projeleri anlatarak, "Kentsel dönüşüm projeleri, Mersin için kaçınılmazdır. Mersin'in değişimi, gelişimi ve daha da yaşanılabilir bir kent olmasının yolu kentsel dönüşümden geçiyor" dedi.

Akdeniz Belediye Meclisinin ocak ayı ikinci birleşimi Mustafa Gültak başkanlığında yapıldı. Toplantıda, Denetim Komisyonu emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısının belediye meclisi tarafından belirlenmesini içeren komisyon raporları görüşülerek üyelerin oy birliğiyle kabul edildi. 2021 yılında çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personel ücretlerinin tespit edilmesi ile ilgili komisyon raporları da oy birliğiyle kabul edildi. Belediye Kanunu'nun 49. maddesi gereğince Sosyal Yardım İşleri Müdürü kadrosu ihdası için düzenlenen 1 sayılı kadro ihdası cetveli ile ilgili teklifi içeren komisyon raporları da yine oybirliği ile kabul edildi.

"Vatandaşlarımızdan çok rağbet var, sözleşmeler imzalanıyor"

Toplantının birinci oturumunda meclis üyelerinin sorularını yanıtlayan Başkan Gültak, Barış, Bahçe ve Çay mahallelerini kapsayan yerinde kentsel dönüşüm projeleri hakkında bir değerlendirme yaptı. Cumhurbaşkanlığının; Barış Mahallesini riskli alan ilan ederek kentsel dönüşüme dahil ettiğini belirten Gültak, mahalle sakinleri ile ikinci tur görüşmelerin başladığını söyledi. Mahalle sakinlerin projeye çok rağbet gösterdiğine ve birçok vatandaşın sözleşmeyi imzaladığına dikkat çeken Gültak, "İnsanlarımızın ekonomik durumlarını gözeterek, TOKİ yetkililerinin de duyarlılığı ve özverisi ile vatandaşlarımızın lehine sınırlarımızı zorladık. İçinde camisi, kültür merkezi ve kreşi olan, 400'ün üzerinde konutun yer alacağı güzel bir proje. İmzalar atıldıktan sonra Barış ve Bahçe'de dönüşüm gerçekleşmiş olacak. Mersin'i imar ve yerleşim açısından toparlayacak olan yöntem bu. Yerinde dönüşümü sağlayarak şehrimizi daha yaşanılır bir hale getirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"Çay Mahallesinde de öncelik kesinlikle mahalle sakinlerinin"

Çay Mahallesinde gerçekleşen TOKİ konutları inşaatı hakkında da bilgi veren Başkan Gültak, projenin, tahminen önümüzdeki haziran ayı içinde, belirlenenden daha erken tarihte tamamlanabileceğini söyledi. TOKİ yetkililerinden randevu aldıklarını kaydeden Gültak, "Barış ve Bahçe'de olduğu gibi TOKİ yetkilileri Çay Mahallesi sakinleri ile görüşmeler başlatacak. Burası tamamen Çay sakinlerine münhasır olacak ve vatandaşlarımızın görüşlerini de elbette alacağız. Rağbet yüksek, sıkıntı olacağını sanmıyorum. 140 dönümlük bir arazi, 14 dönüm üzerinde park ve yeşil alanları olacak. Binalar 3 ve 5 katlı. Otoparkları, bodrumları ve diğer her türlü imkana sahip olan bir yerleşim alanı. Camisi, 32 dükkanı ve iş merkezi olan bir alan. Bu, hepimiz için tarihi bir fırsattır ve bu fırsatı kaçırmayalım" şeklinde konuştu. - MERSİN

Son dakika haberi... Gültak: Mersin'de değişim ve yenilenme, kentsel dönüşüm ile mümkün
Son dakika haberi... Gültak: Mersin'de değişim ve yenilenme, kentsel dönüşüm ile mümkün
Son dakika haberi... Gültak: Mersin'de değişim ve yenilenme, kentsel dönüşüm ile mümkün

Akdeniz, Mersin, Bahçe, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Gültak: 'Mersin'de değişim ve yenilenme, kentsel dönüşüm ile mümkün' - Son Dakika


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