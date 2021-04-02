Son dakika haberi... Gültak, özel çocuklarla buluştu, eğlencelerine ortak oldu - Son Dakika

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe katılarak özel çocuklar, aileleri ve eğitmenlerle bir araya geldi.

Akdeniz Özel Eğitim Uygulama Merkezinde düzenlenen buluşmada Başkan Gültak, otistik çocuklarla sohbet etti, onlarla birlikte gökyüzüne mavi balonlar uçurdu, spor yaptı ve şarkılarına eşlik etti. Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği Başkanı Soner Demir'in de katıldığı etkinlikte Başkan Gültak, özel çocuklarla birlikte ellerini maviye boyadı, çocuklarla birlikte boyadığı ellerini duvara işledi.

"Dünya genelinde 2 milyon civarında otizmli birey var"

Gültak, burada yaptığı konuşmada, doğuştan gelişen, genetik altyapıya dayanan, karmaşık nöro-biyolojik tabanlı bir gelişim farklılığı olan otizmin, kız çocuklara oranla erkek çocuklarda yaklaşık 4 kat daha fazla görüldüğüne dikkat çekti. Otizmin, şeker, kanser ve AIDS dahil birçok hastalıktan daha fazla gözlendiğine de işaret eden Gültak, "Dünya genelinde kabul edilen otizmden etkilenen birey sayısının 2 milyona yaklaştığı düşünülmektedir. Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinin son verilerine göre, dünya üzerinde doğan her 54 çocuktan birine otizm tanısı konmaktadır" dedi.

"Özel çocuklarımıza sahip çıkmalı, birbirimize sıkı sıkıya sarılmalıyız"

"Korona virüs salgını nedeni ile içinden geçtiğimiz bu zorlu süreç hiçbirimizin diğerinden bir farkı olmadığını bir kez daha gözler önüne sermiştir" diyen Başkan Gültak, çağrıda bulunarak, "Toplumumuzun önemli bir kesimini oluşturan özel insanlarımıza sahip çıkmalı, birbirimizi sevmeli ve sıkı sıkıya sarılmalıyız. Otizmli bireylerin sosyal hayatta yer alabilmeleri, en temel hedeflerimiz arasındadır. Akdeniz Belediyesi olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı. - MERSİN