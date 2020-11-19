Son dakika haberi! Gülüklü Çorba üretimi tescillenen restoran sayısı artıyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Gülüklü Çorba üretimi tescillenen restoran sayısı artıyor

19.11.2020 15:06
Son dakika haberi! Gülüklü Çorba üretimi tescillenen restoran sayısı artıyor, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Alanya'nın tescilli lezzeti olan Gülüklü Çorba'yı geleneksel tarife bağlı kalarak hazırlayan işletmelerin "Tescilli Lezzet Noktası" olarak belirlenmesi çalışmaları devam ediyor.

Alanya'nın tescilli lezzeti olan Gülüklü Çorba'yı geleneksel tarife bağlı kalarak hazırlayan işletmelerin "Tescilli Lezzet Noktası" olarak belirlenmesi çalışmaları devam ediyor. Yapılan kontrollerde gönüllü olarak bildirimde bulunan 8 lokanta ziyaret edildi ve kontrollerin ardından uygunluğu sağladığı tespit edildi.

Alanya mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan Gülüklü Çorba, Alanya Belediyesi tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 'Alanya' adına tescillenmiş ve tarifi koruma altına alınmıştı. Tescilli lezzetin korunması ve tarife uygun olarak hazırlayıp sunan işletmelerin belirlenmesi amacıyla Alanya Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Alanya Lokantacılar ve Pansiyoncular Odası ve Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi'nden oluşan kontrol heyeti, saha çalışmalarında ikinci turu tamamladı.

Geleneksel tarife sadık kalarak Gülüklü Çorba hazırlayan işletmelerin belirlenmesi ve duyurulması amacıyla yapılan kontrollerde gönüllü olarak bildirimde bulunan 8 lokanta ziyaret edildi ve yapılan kontrollerin ardından uygunluğu sağladığı tespit edilerek "Gülüklü Çorba Üreten Tescilli Lezzet Noktası" olarak belirlendi. Yapılan kontrolleri değerlendiren Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa, "Gülüklü Çorba'nın tescillenmesi, Alanya Mutfağının korunması ve doğru bilgilerle gelecek yıllara taşınması açısından en önemli çalışmalarımızdan birisidir" dedi.

"Tanıtımlarına destek vereceğiz"

Bu çalışmayı anlamlı kılacak en önemli unsurun öncelikle Alanya'daki restoranların tarife sadık kalması olduğunu belirten Çapa, "Bu sebeple, bugün Tescilli Lezzet sunduğunu belgelemek isteyen işletmelerimiz ziyaret edildi ve Gülüklü Çorba'yı tarife uygun ürettikleri tespit edilerek 'Tescilli Lezzet Noktası' olarak onaylandı. Önümüzdeki günlerde, 'Tescilli Lezzet Noktası' olarak onaylanan tüm işletmelerimizin haritalandırılması çalışmaları ile tanıtımlarını destekleme çalışmalarına başlanacak" dedi.

"Alanya mutfağına saygı ve değer katıyor"

Alanya Lokantacılar Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci ise, "Alanya Gülüklü Çorbası'nın tescillenmesi, şehrin ortak hafızasında önemli bir yere sahip bir lezzetin korunması ve şehir dışından gelen misafirler tarafından da bilinir hale gelmesi açısından önemli bir çalışma. Gülüklü Çorbayı aslına uygun olarak yaptığını beyan eden işletmelerimize ziyarette bulunduk. Ziyaretlerimiz neticesinde Asalet Restoran, Has Başaran Restoran, Hünkar Sofrası, Nane Limon Cafe, Ramazan Usta'nın Yeri, Şahinkaya Aile Lokantası, Teras Cafe ve Zencefil Cafe'nin geleneksel tarife uygun üretim yaptıkları tespit edilerek 'Tescilli Lezzet Noktası' oldukları belgelendirildi. Bu belge sayesinde Alanya'daki vatandaşlarımız ve şehir dışından gelen misafirlerimiz gerçek Gülüklü Çorba içtiklerinden emin olabilecek. Alanya Mutfağına özen gösteren ve menülerinde geleneksel lezzetlerimize yer veren değerli işletmecilerimize teşekkür ederim" diye konuştu. - ANTALYA

Son dakika haberi! Gülüklü Çorba üretimi tescillenen restoran sayısı artıyor
Son dakika haberi! Gülüklü Çorba üretimi tescillenen restoran sayısı artıyor
Son dakika haberi! Gülüklü Çorba üretimi tescillenen restoran sayısı artıyor
Son dakika haberi! Gülüklü Çorba üretimi tescillenen restoran sayısı artıyor
Son dakika haberi! Gülüklü Çorba üretimi tescillenen restoran sayısı artıyor
Son dakika haberi! Gülüklü Çorba üretimi tescillenen restoran sayısı artıyor

Alanya Belediyesi, Alanya, Patent, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Gülüklü Çorba üretimi tescillenen restoran sayısı artıyor - Son Dakika


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