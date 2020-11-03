Son dakika haberi: Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi, yüzde 80 tamamlandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi, yüzde 80 tamamlandı

03.11.2020 12:08
Son dakika haberi: Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi, yüzde 80 tamamlandı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 137 hak sahibine, 306 dairenin verileceği Gülveren KentselDönüşüm Projesi'nin yapımının Şubat'ta başladığını belirterek, "8 ay gibi bir sürede konutların yüzde 80'inin tamamlanmış olduğunu görmek bizim için büyük bir mutluluk.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 137 hak sahibine, 306 dairenin verileceği Gülveren Kentsel

Dönüşüm Projesi'nin yapımının Şubat'ta başladığını belirterek, "8 ay gibi bir sürede konutların yüzde 80'inin tamamlanmış olduğunu görmek bizim için büyük bir mutluluk. Söz verdiğimiz tarihin çok öncesinde konutları hak sahiplerine teslim etmiş olacağız" dedi.

Hakan Tütüncü, 160 gecekondunun 40 yıla yakın yaşadığı mülkiyet sorununa çözüm üreten Gülüveren Kentsel Dönüşüm Projesi'nin şantiyesini ziyaret etti. Başkan Hakan Tütüncü, 137 hak sahibine, ücretsiz olarak verilecek 306 dairenin bulunduğu 8 ile 10 katlı 6 bloğun inşasında gelinen son durumla ilgili yüklenici firma temsilcilerinden bilgi aldı. Tütüncü, "Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi, Antalya'ya, Türkiye'ye ve belediyeciliğe örnek bir model bir projedir. Hak sahipleriyle karşılıklı rızaya dayalı anlaşmasıyla, 13 tur devam eden ve canlı yayınla gerçekleştirilen halka açık ihalesiyle Gülveren, kentsel dönüşümde ufuk açıcı bir proje oldu" ifadesini kullandı.

"Gülveren'de 8 ayda yüzde 80 gerçekleşme"

Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi'nin hızlı ilerleyen bir proje olduğuna dikkat çeken Tütüncü, "Projenin yer teslimini 8 Şubat'ta yaptık. Yüklenici firma da o tarihte projeye kazmayı vurdu. 8 ay gibi bir sürede konutların yüzde 80'inin tamamlanmış olduğunu görmek bizim için büyük bir mutluluk. Kentsel dönüşümlerin bitirişleri, birçok yerde söylenen tarihlerin çok sonrasına sarkar. Gülveren'de, bir şeyi daha başaracağız. Söz verdiğimiz tarihin çok öncesinde konutları hak sahiplerine teslim etmiş olacağız" diye konuştu.

"Hak sahiplerini memnun eden proje"

Tütüncü, hak sahiplerini memnun eden bir kentsel dönüşüm projesine imza attıklarının altını çizerek, "Çok kısa bir sürede konutlar bittiğinde, hak sahipleri de dairelerinin içine girdiğinde 'Oh be tam da aradığımız konforu yakaladık.' diyecekler. Buna yürekten inanıyorum. Memnuniyeti sağlamaya dönük adımlar atarken hayatın merkezine empatiyi koyuyoruz. Kendimizi hep hak sahiplerinin yerine koyarak kararlarımızı alıyoruz. Verebileceğimizin maksimumunu veriyoruz. Hani Karadenizlinin dediği gibi, ne kadar buluyok o kadar veriyok. Biz de ne kadar imkanımız varsa hemşehrilemize veriyoruz" şeklinde konuştu.

Yüklenici firma Pınarlar İş Ortaklığı temsilcisi İbrahim Sert de, "23 Nisan 2021'de inşallah burada yaşam başlayacak. Hakan Başkanımıza bu tarihin sözünü verdik. Hak sahiplerimize güzel bir yaşam alanları inşa ediyoruz. Yeni konutlarında mutlu olacaklar. Başkanımız ziyaretleriyle bize büyük bir enerji veriyor" dedi.

Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi, 65 bin 911 metrekare alanda yaklaşık 160 adet gecekonduyu ve 137 hak sahibini kapsıyor. Kentsel dönüşümle hak sahiplerine arsası üzerinden hak sahipliği miktarının yüzde 50'si oranında daire metrekaresi verilecek. Yani 400 metrekare hak sahipliği olan bir kişi 200 metrekarelik bir daireyi ücret ödemeden alabilecek. - ANTALYA

Son dakika haberi: Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi, yüzde 80 tamamlandı
Son dakika haberi: Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi, yüzde 80 tamamlandı
Son dakika haberi: Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi, yüzde 80 tamamlandı
Son dakika haberi: Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi, yüzde 80 tamamlandı
Son dakika haberi: Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi, yüzde 80 tamamlandı
Son dakika haberi: Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi, yüzde 80 tamamlandı

Kentsel Dönüşüm, Hakan Tütüncü, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi, yüzde 80 tamamlandı - Son Dakika


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