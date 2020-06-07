Son dakika haberi... Gümenek Mesire Alanı hizmet vermeye başladı

Son dakika gelişmesine göre Tokat Belediyesi tarafından temizlik, dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları tamamlanan Gümenek Mesire Alanı, normalleşme süreci ile birlikte hizmet vermeye başladı.

Tokat Belediyesi tarafından temizlik, dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları tamamlanan Gümenek Mesire Alanı, normalleşme süreci ile birlikte hizmet vermeye başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre kapalı kalan mesire alanı, 1 Haziran kararları sonrasında Tokat Belediyesi ekipleri tarafından gerekli önlemler alınarak halkın kullanımına açıldı. Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl başlattığı Millet Bahçeleri projesi kapsamında Gümenek'in Millet Bahçesi'ne dönüştürüleceğini belirtti. Eroğlu, Gümenek'te piknik yapacak vatandaşların, maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını istedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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