Son dakika haberi! Gümüşhacıköy'de ilçe pazarı kapatıldı - Son Dakika

Gümüşhacıköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde cuma günleri kurulan sebze ve meyve pazarı, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kapatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, toplantıda ilçenin sağlık sorunları, alınması gereken tedbirler ve bu doğrultuda yürütülecek faaliyetlerin görüşüldüğü aktarıldı.

Toplantıda alınan karar gereği her hafta cuma günü kurulan ilçe pazarının kurulmamasına ve gün içinde seyyar olarak gelen sebze ve meyve satıcılarının da satışına izin verilmemesine oy birliğiyle karar verildiği duyuruldu.