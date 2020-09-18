Gümüşhacıköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.

Uygulama kapsamında ilçedeki iş yerleri, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetim gerçekleştirildi.

Kaymakam Yunus Emre Fırat ve diğer ilgililerin katıldığı denetimlerde vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında bilgiler verildi.

Maske takan vatandaşlara teşekkür eden Kaymakam Fırat, pazar esnafı ve vatandaşlardan maske kullanımı ile sosyal mesafeye dikkat etmelerini istedi.