Son dakika haberi | Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığından Kabakçıoğlu'nun ölümüne ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi | Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığından Kabakçıoğlu'nun ölümüne ilişkin açıklama Açıklaması

14.10.2020 23:19
Son dakika haberi | Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığından Kabakçıoğlu'nun ölümüne ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberleri: Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı, Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda vefat eden Mustafa Kabakçıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma ile ilgili bazı bilgi ve belgelerin kamuoyuna sızdırılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı, Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda vefat eden Mustafa Kabakçıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma ile ilgili bazı bilgi ve belgelerin kamuoyuna sızdırılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılık Medya İletişim Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 29 Ağustos 2020 tarihinde vefat eden hükümözlü Mustafa Kabakçıoğlu'nun ölümüne dair bazı basın yayın organları ve sosyal medyada haberler yer aldığı anımsatıldı.

Bu haberler üzerine açıklama yapma ihtiyacı hissedildiği belirtilen açıklamada, Kabakçıoğlu'nun 27 Temmuz'da Şebinkarahisar K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakil olarak geldiği ve vefat ettiği tarihe kadar burada bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Kabakçıoğlu'nun 20 Ağustos'ta rahatsızlandığını bildirmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerinin arandığı, ambulanstaki görevlilerin Kabakçıoğlu'nun hastaneye gitmesi gerektiğini bildirdiği ancak kendisinin iyi olduğunu beyan ederek hastaneye gitmeyi kabul etmediğinin ve oksijen verildiğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 ile ilgili bugüne kadar alınan tedbirler kapsamında Ceza İnfaz Kurumumuzun rutin uygulaması olan dışarı ile hastane, duruşma veya Ceza İnfaz Kurumuna yeni girme şeklinde temas eden hükümlülerin 14 gün boyunca tekli odaya alınması uygulamasına istinaden hükümözlü oksijen verilme işlemi sonrası tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği, bahçesi bulunan yaklaşık 50 metrekarelik tekli odaya verilmiştir. 24 Ağustos'ta yoğun nefes darlığı şikayeti olduğunu söylemesi üzerine tekrar 112 ekipleri çağırılmış ancak hükümözlü yine hastaneye gitmeyi reddetmiştir. Bunun üzerine hükümözlünün kaldığı koğuşa gerekli sağlık önlemleri alınarak kurum doktoru tarafından girilmiş, muayenesi yapılarak reçete düzenlenmiş ve reçete haricinde revirde bulunan ilaçlardan da gerekli olanlar kendisine verilmiştir."

Kabakçıoğlu'nun günlük genel durum takiplerinin de yapıldığına işaret edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"27 Ağustos'ta tekrar rahatsızlanması üzerine kurum doktoru tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesi Dahiliye Polikliniğine acil olarak sevk edilmek istenmiştir. Ancak hükümözlü sevk olmak istemediğini söylemiş ve kendi rızası ile hastaneye gitmemiştir. Ayrıca hastaneye gitmek istemediğine dair dilekçe vermiş, bu durumda revir görevlileri ve Ceza İnfaz Kurumu infaz koruma memurları tarafından tutanak altına alınmıştır. 29 Ağustos tarihinde saat 05.45 sıralarında hükümözlünün kalmakta olduğu odaya girildiğinde sandalyede hareketsiz bir şekilde oturur durumda olduğu görülmüş, herhangi bir tepki vermemesi üzerine 112 Acil Servis görevlileri kuruma davet edilmiş, yapılan kontrollerde şahsın vefat ettiği anlaşılmıştır."

Vefat eden Kabakçıoğlu'na 29 ve 30 Ağustos tarihlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Klinik Laboratuvarı tarafından Kovid-19 tespiti amacıyla iki PCR testi yapıldığı ve sonuçlarının negatif olarak tespit edildiği belirtilen açıklamada, cenazenin otopsi işlemi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderildiği, otopsi sonucunun ise henüz Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşmadığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müteveffanın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma ile ilgili bazı bilgi ve belgelerin basına ve sosyal medya platformlarına sızdırılması ile ilgili soruşturmanın gizliliğini ihlal ve TCK'nın sair hükümleri doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup, bu tip haberlerin kasıtlı ve marjinal gruplar tarafından toplumda infial yaratmak amacıyla yapıldığı değerlendirilmektedir. Kovid-19 vakasının ülkemizde ilk görüldüğü 11 Mart'tan bu tarafa Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Adalet Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda salgınla mücadelede gerekli tüm tedbirler tarafımızdan titizlikle alınmış olup, bugüne kadar Ceza İnfaz Kurumumuzda herhangi bir hükümlü veya tutukluda Kovid-19 vakasına rastlanılmamıştır. Hükümlü ve tutukluların sağlıkları ile ilgili tüm tedbirler bugüne kadar alındığı gibi bugünden sonra da tarafımızdan hassasiyetle alınmaya devam edecektir."

Cumhuriyet, Gümüşhane, Başsavcı, İnfaz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığından Kabakçıoğlu'nun ölümüne ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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