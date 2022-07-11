Son dakika haberi: Gümüşhane'de bayram ziyareti dönüşü kaza: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Gümüşhane'de bayram ziyareti dönüşü kaza: 3 yaralı

11.07.2022 20:09
Son dakika haberi: Gümüşhane'de bayram ziyareti dönüşü kaza: 3 yaralı

Son dakika haber... Gümüşhane'de bayram ziyaretinden dönen aileyi taşıyan otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de bayram ziyaretinden dönen aileyi taşıyan otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00'da Gümüşhane'nin Kırıklı köyünde meydana geldi. Gümüşhane'den Kelkit istikametine seyir halinde olan Alper G. kontrolündeki 09 AHA 874 plakalı cip, Kırıklı köyüne bayram ziyareti için giden ve dönüşte tali yoldan Gümüşhane istikametine gitmek için çıkan Harun K. kontrolündeki 29 AAH 576 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savrulurken ihbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 29 AAH 576 plakalı otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan Hatice K., Hatun K. ve 09 AHA 874 plakalı cipin sürücüsü Alper G. yaralandı.

Yaralılar olay yerinde 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

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Bayram ziyaretine giderken kaza yaptılar: 3 yaralı Bayram ziyaretine giderken kaza yaptılar: 3 yaralı
Kaynak: İHA

Gümüşhane, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Gümüşhane'de bayram ziyareti dönüşü kaza: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Gümüşhane'de bayram ziyareti dönüşü kaza: 3 yaralı - Son Dakika
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