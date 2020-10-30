Son dakika haberi... Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika haberi... Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı
30.10.2020 14:25
Son dakika haberleri... Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulanmaya başlandığı bildirildi.
Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulanmaya başlandığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kürtün ilçesinin Kızılcadam köyü Güllüşah Mahallesi'nde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle, virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu köyde bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.
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