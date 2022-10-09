Son dakika haberi! Gümüşhane'de elektrikli battaniye faciası: 1 ölü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Gümüşhane'de elektrikli battaniye faciası: 1 ölü

09.10.2022 13:11
Son dakika haberi! Gümüşhane'de elektrikli battaniye faciası: 1 ölü

Son dakika haberine göre Gümüşhane'de elektrikli battaniyeyle uyuyan 18 yaşındaki genç, elektrik kontağından çıkan yangında ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gümüşhane'de elektrikli battaniyeyle uyuyan 18 yaşındaki genç, elektrik kontağından çıkan yangında ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Alperen Meydan yağışlı hava nedeniyle dışardayken ıslanınca İnönü Mahallesi Şehit Zikri Şahin Sokak'ta bulunan evlerinin alt katındaki odasına giderek elektrikli battaniyeyi açıp uykuya daldı. Meydan, elektrikli battaniyeden kaynaklandığı değerlendirilen yangında alevler birdenbire hem kendisini hem de odayı sarınca uyanarak yangını söndürmeye çalıştı. Genç kendisini dışarı atarken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. İtfaiye erleri, sıcak nedeniyle iğne kısmı eriyerek sızma yapan mutfak tüpünü de patlamadan dışarıya çıkardı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Alperen Meydan ise 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine, oradan da Trabzon'daki bir hastaneye sevk edildi. Ağır yaralanan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Meydan'ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından toprağa verilecek. - GÜMÜŞHANE

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Son dakika haberleri | Pendik'te bir kimyasal fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Son dakika haberleri | Pendik'te bir kimyasal fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Son dakika yerel: Bayburt'ta örtü yangını Son dakika yerel: Bayburt'ta örtü yangını
Kaynak: İHA

Gümüşhane, Trabzon, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Gümüşhane'de elektrikli battaniye faciası: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Gümüşhane'de elektrikli battaniye faciası: 1 ölü - Son Dakika
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