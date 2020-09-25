Son dakika haberi! Gümüşhane'de epilepsi hastası kadın ölü bulundu - Son Dakika

Gümüşhane'de epilepsi hastası olduğu öğrenilen kadın yakınlarınca ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Hasanbey Mahallesi, Harşit Sokak'ta bulunan Çetin Apartmanı'nda annesiyle yaşayan Leyla Soydaş (25), dün akşam saatlerinde ilacını içerek uykuya daldı.
Sabah saatinde Soydaş'ın uyanmadığını görünce odasına giren annesi, genç kadını hareketsiz yatarken buldu.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Soydaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulunurken genç kadının cenazesi Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 15:17 - Kaynak: AA
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