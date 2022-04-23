Son dakika haberi... Gümüşhane'de gaz sıkışması sonucu patlama: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Gümüşhane'de gaz sıkışması sonucu patlama: 1 yaralı

23.04.2022 20:22
Son dakika haberi... Gümüşhane'de gaz sıkışması sonucu patlama: 1 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gümüşhane'nin Kırıklı köyünde bir iş yerine ait mutfakta sıkışan gazın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Gümüşhane'nin Kırıklı köyünde bir iş yerine ait mutfakta sıkışan gazın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 16: 30 sıralarında Gümüşhane'nin Kırıklı köyünde meydana geldi. Köyde bulunan bir iş yerinin mutfağında, iddialara göre sıkışan gaz nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle iş yerinin camları kırıldı. Patlama esnasında mutfakta bulunan Emsal Şahin yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Emsal Şahin'i yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Vücudunda 2. derece yanıklar bulunan Emsal Şahin Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edilirken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Son dakika haberi... Gümüşhane'de gaz sıkışması sonucu patlama: 1 yaralı
Son dakika haberi... Gümüşhane'de gaz sıkışması sonucu patlama: 1 yaralı
Son dakika haberi... Gümüşhane'de gaz sıkışması sonucu patlama: 1 yaralı
Son dakika haberi... Gümüşhane'de gaz sıkışması sonucu patlama: 1 yaralı

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Gümüşhane, Patlama, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Gümüşhane'de gaz sıkışması sonucu patlama: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Gümüşhane'de gaz sıkışması sonucu patlama: 1 yaralı - Son Dakika
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