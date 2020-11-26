Son dakika haberi... Gümüşhane'de izinsiz kazı yaparken yakalanan 6 kişiye 18 bin 900 lira para cezası - Son Dakika

Haklarında soruşturma başlatılan şüphelilere, Kovid-19 tedbirlerini ihlalden de toplam 18 bin 900 lira idari yaptırım cezası uygulandı.

Şüphelilerle birlikte 1 notebook, 1 sinyal verici ile 34 kazma, kürek, halat ve inşaat malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Torul Jandarma Komutanlığı ekipleri, verilen adreste izinsiz kazı yapan A.K, M.P, Y.K, H.K, M.P. ve N.K'yi yakaladı.

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