Son dakika haberi: Gümüşhane'de şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü

Son dakika haberine göre Gümüşhane'de çimento hammaddesi taşıyan tırın şarampole devrildiği kazada sürücü yaşamını yitirdi.

Gümüşhane'de çimento hammaddesi taşıyan tırın şarampole devrildiği kazada sürücü yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Bingöl'den Gümüşhane kent merkezine gelen 61 AAH 122 plakalı tır, sabah saatlerinde Bayburt- Gümüşhane karayolunun Arzular Kavşağı'nda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demirleri aşarak yaklaşık 10 metreden şarampole düştü. Yoldan geçenlerce yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekipleri, sürücü Murat Boyar'a (45) müdahale etti. Sağlık ekipleri kazada sürücü Boyar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Boyar'ın cenazesi, AFAD ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından araçtan alınarak Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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