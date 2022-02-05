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GÜMÜŞHANE - Silahlı kavgada iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı - Son Dakika

GÜMÜŞHANE - Silahlı kavgada iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı

05.02.2022 22:01

Gümüşhane'de kavgada silahla vurulan iki kardeşten biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

Gümüşhane'de kavgada silahla vurulan iki kardeşten biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

Karaer Mahallesi Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Caddesi'ndeki lokantada işletme sahipleri İbrahim (25) ve kardeşi Furkan Zengin (18) ile Ü.Ö. (31) arasında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Akşam saatlerinde yeniden lokantaya gelen Ü.Ö, silahla İbrahim ve Furkan Zengin'e ateş etti.

Yaralanan iki kardeş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı İbrahim Zengin, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Furkan Zengin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan Ü.Ö. suç aleti silahla kısa sürede yakalandı.

GÜMÜŞHANE - Silahlı kavgada iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı
GÜMÜŞHANE - Silahlı kavgada iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı
GÜMÜŞHANE - Silahlı kavgada iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı
GÜMÜŞHANE - Silahlı kavgada iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı
GÜMÜŞHANE - Silahlı kavgada iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı

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Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜMÜŞHANE - Silahlı kavgada iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: GÜMÜŞHANE - Silahlı kavgada iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı - Son Dakika
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