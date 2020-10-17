Gümüşhane'de trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Torul ilçesine bağlı Köprübaşı Mahallesindeki kavşakta Burak Çetinalp'in (22) kullandığı 02 LH 455 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada ağır yaralanan Çetinalp, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde tedavi altına alındı.
Gümüşhane Devlet Hastanesinde anestezi teknikeri olarak görev yapan Çetinalp'in mesaiye giderken kaza geçirdiği öğrenildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Gümüşhane'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika