Üye Girişi
GÜNAY GİRİK: ABLAM HASTANEYE GELDİĞİNDE KOVİD-19 DEĞİLDİ - Son Dakika

GÜNAY GİRİK: ABLAM HASTANEYE GELDİĞİNDE KOVİD-19 DEĞİLDİ

24.01.2022 12:25

FATMA Girik'in kardeşi Günay Girik ise "Ablam hastaneye geldiğinde Covid-19 değildi.

FATMA Girik'in kardeşi Günay Girik ise "Ablam hastaneye geldiğinde Covid-19 değildi. Ablam hastaneye geldiğinde yürüme ve konuşma zorluğu çekiyordu" dedi.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul'daki özel hastaneden yapılan açıklamada Covid 19'a bağlı zatürre tedavisi gören Girik'in çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

'HASTANEMİZE SON YATIŞI YAKLAŞIK 10 GÜN ÖNCE OLDU"

Prof. Dr. Simru Tuğrul yaptığı açıklamada, 'Fatma Girik'in son olarak zatürre ve solunum yetmezliğine bağlı olarak hastanemize yatışı gerçekleştirildi. Yapılan tetkiklerde Covid-19'a bağlı bir viral enfeksiyon olduğu görüldü. Bu nedenle yoğun bakımda takip ve tedavisine başladık. Ancak yapılan tedavilere rağmen kendisinde çoklu organ yetmezliği gelişti. Bu sabah karşı yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saat 7 civarında hakkı rahmetine kavuştu. Kendisi biz çok severdik ve hastanede yattığı süreçlerde de şahsen tanıma fırsatı bulduk. Çok değerli bir insandı, çok pozitifti, espri anlayışı müthişti. Kendisini çok seviyorduk. Kendisinin ara ara zatürre enfeksiyonları oluyordu. Hastanemizde bir yattı ve çıktı. Fatma Girik zaten bir süre bodrumdaydı. Ancak hastanemize son yatışı yaklaşık 10 gün önce. Zaten kendisi çeşitli hastalıklar nedeniyle kısmen solunum cihazı destekli geceler geçiriyordu. Aynı zamanda gündüzde oksijen desteği alıyordu" dedi.

'ABLAM HASTANEYE GELDİĞİNDE COVİD-19 DEĞİLDİ"

Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik ise, 'Ablam hastaneye geldiğinde Covid-19 değildi. Ablam hastaneye geldiğinde yürüme ve konuşma zorluğu çekiyordu. Saat 7 gibi ablamın vefat ettiğini öğrendim. Yollarda kardan dolayı kötü olunca anca gelebildim. Ablamı en son 20 gün önce Bodrum'da gördüm" diye konuştu.

YARIN TÖREN DÜZENLENECEK

Girik için yarın 10.00'da Şişli Belediyesi'nde belediye çalışanlarının katılacağı anma töreni düzenlenecek. İkinci tören ise saat 11.00'de Cemal Reşit Rey'de yapılacak. Fatma Girik'in cenazesi, Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Bodrum'a gönderilecek. Girik'in 2015 yılında vefat eden hayat arkadaşı yönetmen Memduh Ün'ün Torbalı Mezarlığı'ndaki kabrinin yanında defnedileceği öğrenildi.

GÜNAY GİRİK: ABLAM HASTANEYE GELDİĞİNDE KOVİD-19 DEĞİLDİ
GÜNAY GİRİK: ABLAM HASTANEYE GELDİĞİNDE KOVİD-19 DEĞİLDİ
GÜNAY GİRİK: ABLAM HASTANEYE GELDİĞİNDE KOVİD-19 DEĞİLDİ

YORUMLAR
500

Fatma Girik, Koronavirüs, Yeşilçam, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÜNAY GİRİK: ABLAM HASTANEYE GELDİĞİNDE KOVİD-19 DEĞİLDİ - Son Dakika


Erdoğan'la yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı! İşte Elon Musk'ın Türkiye planı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı! İşte Elon Musk'ın Türkiye planı         
12:41
Karda mahsur kalan belediye başkanı, vatandaşı kardan kurtarmaya gidiyormuş! Karda mahsur kalan belediye başkanı, vatandaşı kardan kurtarmaya gidiyormuş!         
12:27
Evde 1 milyon lirası olduğunu düşünerek öldürmüşler! 6 şüphelinin iddianamesi tamamlandı Evde 1 milyon lirası olduğunu düşünerek öldürmüşler! 6 şüphelinin iddianamesi tamamlandı         
12:17
Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu         
12:00
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi         
11:58
Bakan Koca, sırtında hasta taşıyan 112 çalışanının videosunu paylaştı! Bakan Koca, sırtında hasta taşıyan 112 çalışanının videosunu paylaştı!         
11:47
Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi         
11:29
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27
İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı         
20:49
Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı         
16:56
Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı         
16:03
"Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması "Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması         
15:50
Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar         
15:49
Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu         
15:22

Son Dakika Haberleri
12:41 Erdoğan'la yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı! İşte Elon Musk'ın Türkiye planı
12:34 Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler
12:26 Karda mahsur kalan belediye başkanı, vatandaşı kardan kurtarmaya gidiyormuş!
12:17 Evde 1 milyon lirası olduğunu düşünerek öldürmüşler! 6 şüphelinin iddianamesi tamamlandı
12:19 Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu
12:16 Nagehan Alçı: Başörtüsü yasaklarına karşı kampanyanın ilk imzacısıdır Sezen Aksu!
12:16 Yıldız Tilbe'den aşk itirafı: Benim için aşk olayı bitti
12:06 4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım
11:59 Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu
11:59 Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 12:46:08. #1.11#
SON DAKİKA: GÜNAY GİRİK: ABLAM HASTANEYE GELDİĞİNDE KOVİD-19 DEĞİLDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement