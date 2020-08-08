Son dakika haberi... GÜNDEM / 8 Ağustos 2020 - Son Dakika

Son dakika haberi... GÜNDEM / 8 Ağustos 2020

Son dakika güncel haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Avn, Temsilciler Meclisi Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hasan Diyab ile görüşecek, patlamanın meydana geldiği limanda incelemelerde bulunacak.

Son dakika haberi... GÜNDEM / 8 Ağustos 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Avn, Temsilciler Meclisi Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hasan Diyab ile görüşecek, patlamanın meydana geldiği limanda incelemelerde bulunacak.

(Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultay'da seçilen Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ile Anıtkabir'e ziyarette bulunacak, partisinin genel merkezinde Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/09.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uşak ve Kütahya'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek, Gediz-Abide yolu şantiyesi ile Tavşanlı- Domaniç yolunda incelemelerde bulunacak.

(Uşak-Kütahya/09.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Samandıra'da bulunan Can Bartu Tesisleri'nde toplanacak, Kovid-19 testlerinden geçecek sarı-lacivertli ekip, ilk idmanına çıkacak.

(İstanbul/15.30-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Barcelona- Napoli ve Bayern Münih- Chelsea maçları oynanacak.

(Barselona/Münih/22.00)

ÖZEL HABER

1- MEB'den ilkokul öğrencilerine iki yeni çalışma seti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

"Çocuklara eğlenceli, oyun tabanlı içerikler sağlamak istiyoruz. Bu kapsamda ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf için 'Öğrenmeye Hazırım' seti hazırladık. Bu setin 4 kitabı var"

"1'inci sınıflara özel 3 fasikül halinde 'Tohum' adlı bir set hazırladık. Burada da çocuklarımızın dinleme, konuşma, okuma, yazmayı içeren dört dil becerisinin temel alındığı bir yaklaşım sergiledik"

"Velilerimiz, çocuklarımız 'Öğrenmeye Hazırım' ve 'Tohum' setlerine EBA'dan dijital olarak erişebilir"

"Çocuklarımızı, velilerimizi desteklemek için çalışmalarımız sürecek. Velilerimize ilişkin çalışmalar da geliyor. Onları da zamanı gelince paylaşacağız"

(Yıldız Aktaş-Ankara)

2- KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen profesörden 3 önemli tavsiye

Türkiye'de koronavirüse ilk yakalananlardan biri olan Prof. Dr. Cüneyt Göksoy'a göre hastalığı yenmesindeki en büyük etken, son 10 yıldır hayatında yaptığı değişiklikler

SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Cüneyt Göksoy:

"Sigarayı bırakarak, kilo vererek, dengeli beslenerek, hareketli bir insan haline gelmek suretiyle son on yıldır Kovid-19'a hazırlık yapıyormuşum. Vücudunuza özen gösterip sigara içmeyin, egzersiz yapın ve dengeli beslenin. Koronavirüse yakanlanmasanız bile ömrünüz uzamış olur"

"Saatim ve cep telefonumdaki kayıtlardan anlıyorum ki hastanede yattığım günlerden ikisinde oda içinde 6 kilometreden fazla yürümüşüm. Hareket ederek sağlıklı kalmak isteyen insanlar için engel yok"

(Duygu Yener-Ankara)

3- İstanbul'dan 236 noktaya ihracat

Ocak-Temmuz döneminde İstanbul'dan ihracat gerçekleştirilen ülkeler ve serbest bölgelerin bulunduğu nokta sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 6 artışla 236'ya yükseldi

Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda olan şehrin ihracatında aslan payını hazır giyim ve konfeksiyon sektörü alırken sektörde faaliyet gösteren İstanbullu şirketlerin ürün ihracatı, yılın 7 ayında 5 milyar 803 milyon 633 bin dolar oldu

Almanya'ya ocak-temmuz dönemindeki ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 azalmasına karşın 3 milyar 422 milyon 752 bin dolarla ilk sıradaki yerini korudu

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 08:59

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... GÜNDEM / 8 Ağustos 2020 - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Çocuğun babasıyla nikahsız olduğu ortaya çıkan Tülin Şahin'den ilk açıklama geldi Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var Muharrem İnce'den yeni açıklama: Ben bir parti kurmuyorum, yola çıkıyorum Çukur'un sinema filminin çekimleri 3 gerekçeden dolayı ertelendi Eski nişanlı, ev basıp kurşun yağdırdı! Ağabey ise olay yerine giderken 2 kişiyi öldürdü Hasan Ali Kaldırım, 8 yıldır formasını giydiği Fenerbahçe'den ayrıldı Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3 yıllığına anlaştı TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü Anonsu duyan polis koşarak geldi, denize açılıp gençleri kurtardı Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş Ocak ayına kadar sahalardan uzak kalması beklenen Muslera, kaptanlığı Arda Turan'a devredecek Her şeyden bihaber poz veriyorlardı! Beyrut'taki patlamaya en mutlu anlarında yakalandılar Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı         
10:53
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı 'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı         
10:45
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Yozgatlı, Erol Bulut'un yardımcısı oldu Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Yozgatlı, Erol Bulut'un yardımcısı oldu         
10:37
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz         
10:33
Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı         
09:57
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı         
09:54
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı         
09:51
Koca'nın Koca'nın "Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?" tweetine sağlık çalışanlarından cevap var         
09:32
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı         
09:25
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı         
08:51
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, evliliklerinin 11. yılını yakın dostlarıyla kutladı Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, evliliklerinin 11. yılını yakın dostlarıyla kutladı         
08:00
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi         
07:26
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı         
04:57
Türkiye ile birlikte çalışan Rusya, koronavirüs aşısının tescil edileceği tarihi ilan etti Türkiye ile birlikte çalışan Rusya, koronavirüs aşısının tescil edileceği tarihi ilan etti         
00:12
Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak         
23:02
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi         
22:50
Trabzonspor, Uğurcan Çakır için Sheffield United'la prensip anlaşmasına vardı Trabzonspor, Uğurcan Çakır için Sheffield United'la prensip anlaşmasına vardı         
22:36
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı! Baba ile 7 çocuğu yaralandı, anneleri hayatını kaybetti Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı! Baba ile 7 çocuğu yaralandı, anneleri hayatını kaybetti         
21:18
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı         
21:02
Duyarsız vatandaşların araçtan attığı sigara izmariti, 10 ton odunu küle çevirdi Duyarsız vatandaşların araçtan attığı sigara izmariti, 10 ton odunu küle çevirdi         
20:07
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor         
19:05
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı         
17:56
Smyrna Antik Kenti kazılarında mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu Smyrna Antik Kenti kazılarında mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu         
17:53
"Misafirim var" cevabıyla herkesi güldüren kadını Elazığ Valisi Yırık, evinde ziyaret etti         
17:44
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı         
17:28
Dolar neden yükseliyor, yükseliş devam eder mi? Uzman isim merak edilen soruları yanıtladı Dolar neden yükseliyor, yükseliş devam eder mi? Uzman isim merak edilen soruları yanıtladı         
17:03
"Bu şartlarda kabul etmedik" diyen Ali Koç'tan Bankalar Birliği tepkisi: Biz aptal mıyız yapılandırmayı yapmayalım?         
16:26
Sözleşmesi biten Robinho, Medipol Başakşehir'den ayrıldı Sözleşmesi biten Robinho, Medipol Başakşehir'den ayrıldı         
16:12
Bir yıldır aranan zanlıyı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ele verdi Bir yıldır aranan zanlıyı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ele verdi         
15:32
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı         
15:03
Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2020 15:07:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... GÜNDEM / 8 Ağustos 2020 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei