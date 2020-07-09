Son dakika haberi | GÜNDEM ÖZETİ / 10 TEMMUZ 2020 - Son Dakika

Son dakika haberi | GÜNDEM ÖZETİ / 10 TEMMUZ 2020

Son dakika güncel haberi: 6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valilik, belediye, AK Parti il başkanlığını ziyaret edecek, devam eden proje alanlarında incelemede bulunacak, il koordinasyon toplantısına ve içme suyu tesisinin açılışına katılacak.

6 Nisan 1920

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Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaret eden Levent Özeren, gözaltına alındı

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valilik, belediye, AK Parti il başkanlığını ziyaret edecek, devam eden proje alanlarında incelemede bulunacak, il koordinasyon toplantısına ve içme suyu tesisinin açılışına katılacak.

(Kırıkkale/09.30-18.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Deniz Feneri Derneğince başlatılacak "1000 Şehidimiz Adına 1000 Su Kuyusu" projesinin tanıtım ve imza törenine katılacak.

(İstanbul/ 17.00)

3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran ve Ekonomik Kalkınma, Ticaret ve Tarım Bakanı Igor Pedraşka ile görüşecek, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelecek.

(Kiev)

4- TBMM Genel Kurulunda, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı İşgücü İstatistikleri ile mayıs ayına ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi ve Dış Ticaret Endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Koyunculuk Projesi Lansmanı'na katılacak, valilik ve belediyeyi ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Tokat/10.30-14.45)

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

2- Sırbistan'daki hükümet karşıtı gösterilerin yansımaları takip edilecek.

(Belgrad)

GÜNCEL

1- Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Van)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler izleniyor.

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi ile Medipol Başakşehir'in mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kura çekimi yapılacak.

(Nyon/13.00/14.00)

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Murat Kurum, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 23:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | GÜNDEM ÖZETİ / 10 TEMMUZ 2020 - Son Dakika
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