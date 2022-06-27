Son dakika haberi | Güney Afrika'da gece kulübünde hayatını kaybeden 21 gencin ölüm nedeni araştırılıyor - Son Dakika
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Son dakika haberi | Güney Afrika'da gece kulübünde hayatını kaybeden 21 gencin ölüm nedeni araştırılıyor

27.06.2022 17:36
Son dakika haberi | Güney Afrika'da gece kulübünde hayatını kaybeden 21 gencin ölüm nedeni araştırılıyor

Edinilen son dakika haberine göre Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Doğu Cape eyaletinde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda hayatını kaybeden 21 gencin ölüm nedeni belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Doğu Cape eyaletinde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda hayatını kaybeden 21 gencin ölüm nedeni belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Doğu Cape eyaletinin East London kentindeki bir gece kulübünde yaşları 13 ila 17 arasında değişen 17 kişinin cesetlerine ulaşılmış, çok sayıda yaralı da hastaneye kaldırılmıştı.

Polisten yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan kişilerden 4'ünün hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısının 21'e yükseldiği bildirilmişti.

Olay sonrası ölümlerin eğlence mekanında çıkan bir izdihamdan kaynaklandığı iddia edilmişti.

Polis Bakanı Bheki Cele ise dün olay yerinde yaptığı açıklamada, bu iddiayı reddederek, maktullerin ölüm nedeninin belirsizliğini koruduğunu ve bu konuda üst düzey bir adli tıp ekibinin görevlendirildiğini belirtmişti.

Olayın ardından 24 saatten fazla zaman geçmesine rağmen, adli tıp ekiplerinin maktullerin ölüm nedenine ilişkin araştırmaları devam ediyor.

Maktullerden 6'sının kimliği belirlenemedi

Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Polisten yapılan açıklamada, morgda bulunan cesetlerden 6'sının kimliğinin henüz belirlenemediği belirtildi.

Açıklamada, çocukları kayıp olan ailelerin hastane morgunu ziyaret etmeleri çağrısında bulunuldu.

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Kaynak: AA

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