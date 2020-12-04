Son dakika haberi... Güney Afrika'da Kovid-19 nedeniyle yeni kısıtlamalar - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında hızlı artışın görüldüğü Doğu Cape vilayetinde yeni kısıtlamalar getirildi.

Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın açıkladığı yeni tedbirlere göre, ülkedeki 800 bin vakadan 132 bininin görüldüğü Doğu Cape'te yerel saatle 22.00 ile 04.00 saatleri arası sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Vilayette lokanta ve barlar 21.00'e kadar açık kalacakken, kamusal alanlarda alkol tüketimi de yasak olacak.

Ayrıca, kapalı mekan etkinliklerindeki toplanabilecek kişi sayısı 100, dış mekan etkinliklerinde ise 250'yle sınırlı olacak.

Afrika kıtasındaki vakaların yarıya yakınının görüldüğü ülkede, salgın başındaki hızlı yükselişteki gerilemenin ardından kısıtlamalar hafifletilmişti.

Ülkedeki şimdiye kadar yaklaşık 22 bin kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.