Son dakika haberi... Güney Afrika hükümeti, yeni kömür santralleri inşası konusunda dava edildi - Son Dakika

Güney Afrika hükümeti, kömürle çalışan yeni elektrik santrallerinin inşasına izin veren ulusal planlar nedeniyle çevreci sivil toplum kuruluşlarınca (STK) dava edildi.

Afrika'nın en büyük sera gazı emisyonu üreticisi Güney Afrika, 2019'da toplamda 1500 megavat enerji üretecek yeni kömür santralleri inşa etme kararı aldı.

Güney Afrikalı çevreci STK'lerden "GroundWork", Afrika İklim İttifakı ve Vukani Çevresel Adalet Hareketi'nden yapılan ortak açıklamada, bu kararın iptali için daha önce Enerji Bakanlığına yazılı talepte bulunulduğu fakat yanıt alınamadığı belirtildi.

Açıklamada, hükümetten uzun süre bir yanıt alınamamasının ardından yeni kömür santrallerinin iptali için Yüksek Mahkemeye başvurulduğu bildirildi.

Öte yandan hükümetten henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Hükümet, kömür santrallerini satışa çıkarmaya hazırlanıyor

Elektrik enerjisinin yüzde 80'den fazlasını kömürle çalışan santrallerden karşılayan Güney Afrika Cumhuriyeti, dünyada en fazla sera gazı emisyonu gerçekleştiren ülkeler listesinde 12'nci sırada yer alıyor.

Hükümet, 2030'a kadar temiz enerjiye geçmeyi hedefliyor ve bunun finansmanı için mevcut kömür santrallerini satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve Avrupa Birliği (AB) de Güney Afrika'nın temiz enerjiye geçişi için 8,5 milyar dolarlık finansal destek vadediyor.

Öte yandan yetersiz enerji kapasitesi nedeniyle ülke genelinde yaşanan yaygın elektrik kesintileri, hükümetin önündeki en önemli sorunlardan birini teşkil ediyor.

Hükümetin temiz enerjiye geçiş hazırlığı yaparken yeni kömür santralleri inşa etme girişimi, elektrik kesintisi probleminin çözümü için enerji kapasitesini artırma çabası olarak değerlendiriliyor.