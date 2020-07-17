Son dakika haberi: Güney Ege esnafı, Yunanistan ile karşılıklı feribot seferlerini bekliyor (2) - Son Dakika

Son dakika haberi: Güney Ege esnafı, Yunanistan ile karşılıklı feribot seferlerini bekliyor (2)

Son dakika güncel haberi... AB'NİN SEYAHAT YASAĞI KUŞADASI'NDA GÜNÜBİRLİK TURİZME DARBE VURDUMuğla'nın Marmaris ilçesinin ardından Aydın'ın Kuşadası ilçesinden de Yunanistan'ın turistik adaları ile karşılıklı feribot seferlerinin başlaması isteği geldi.

AB'NİN SEYAHAT YASAĞI KUŞADASI'NDA GÜNÜBİRLİK TURİZME DARBE VURDU

Muğla'nın Marmaris ilçesinin ardından Aydın'ın Kuşadası ilçesinden de Yunanistan'ın turistik adaları ile karşılıklı feribot seferlerinin başlaması isteği geldi.

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Avrupa Birliği Konseyi, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlerin gevşetilmesinin ardından vatandaşlarının seyahat edebileceği ülkelerin listesini geçen günlerde açıkladı. Listede, virüsün ortaya çıktığı Çin yer alırken, Türkiye dışarıda bırakıldı. Türkiye'nin listeye dahil edilmemesi nedeniyle Ege Bölgesi'nin turizm kenti Kuşadası ile Yunanistan'ın Samos Adası arasında haftanın 3 günü karşılıklı olarak yapılan feribot seferleri başlayamadı. Bu durum ise başta seyahat acenteleri ile esnafı ekonomik açıdan zor durumda bıraktı.

'EKONOMİK KAYIP YAŞIYORUZ'

Özel bir tur firmasınında genel müdürlük yapan Engin Ersenbil (40) Samos'a düzenlenen feribot seferlerinin kent ekonomisine büyük bir katkı yaptığını belirterek "Pandemi sürecinde nisan ayında başlaması gereken turlarımız ne yazık ki hiç başlamadan sona erdi. 2020 yılı sonuna kadar da  bu konuda olumlu bir süreç yaşamayacağız. Nisan- eylül ayları arasında Kuşadası'na günü birlik olarak 90 bin turistin giriş yaptığı feribot seferlerinin yapılamaması sonucunda ciddi ekonomik kayıp yaşıyoruz. Yaşanan bu kayıplar sonucunda bir çok rehber arkadaşımız da işsiz kaldı. Bir an önce bu durumun düzeltilmesini bekliyoruz" dedi.

Kuşadası esnafının turizm sezonun da en önemli müşterileri arasında yer alan feribot yolcularının olmaması ilçe ekonomisi açısından da olumsuz etki yarattı. Kuşadası'nda hediyelik eşya satışı yapan Hüseyin Türker ( 33)  ilçeye gelen yerli turistin beklenen ekonomik canlanmayı sağlamadığını belirterek, "Bizim yıllardır en önemli müşterilerimiz Samos ve Patmos adalarından gelen gün birlik feribot yolcularıydı. Özellikle hediyelik eşya satışlarında ciddi bir müşteri potansiyelimizi oluşturuyorlardı. Ancak bu sezon feribot seferlerinin yapılamaması sonucunda ciddi bir dar boğaza girdik. Birçok esnaf arkadaşımız kepenk bile açamadı. Avrupa Birliği'nin iki yüzlü siyaseti sonucunda iptal edilen feribot turlarının yeniden başlamasını ümit ediyoruz" dedi.

Kuşadası'nda yaşayan ve sezon içinde birkaç kez Samos veya Patmos Adası'na tatil amaçlı gittiğini belirten Ahmet Önüt (32), "Geçmiş yıllarda turizm sezonu içinde birkaç kez ada turlarına katılırdık. Kuşadası dışından gelen misafirlerimiz içinde alternatif bir tur rotası oluyordu. Ancak  Avrupa Birliği Konseyi, koronavirüs salgını nedeniyle AB vatandaşlarının seyahat edebileceği ülkeler arasında Türkiye'nin olmaması ada seferlerinin iptaline neden oldu. Bizler de bu nedenle en yakın yurt dışı turizm seyahat noktamızı kaybetmiş olduk. Umarım en kısa sürede şartlar tekrar eski haline döner" dedi.

Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın),


Avrupa Birliği, Yunanistan, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 18:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Güney Ege esnafı, Yunanistan ile karşılıklı feribot seferlerini bekliyor (2) - Son Dakika
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