Son dakika haberi: Güney Kore, Omicron'un ölüm oranının Delta'dan yüzde 75 az olduğunu bildirdi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Güney Kore, Omicron'un ölüm oranının Delta'dan yüzde 75 az olduğunu bildirdi

22.02.2022 16:06
Son dakika haberi: Güney Kore, Omicron'un ölüm oranının Delta'dan yüzde 75 az olduğunu bildirdi

Gelen son dakika haberlerine göre Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KDCA), Kovid-19'un Omicron varyantının, ciddi bir hastalığa yol açma veya ölüm oranının Delta varyantından yüzde 75 daha az olduğunu belirtti.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KDCA), Kovid-19'un Omicron varyantının, ciddi bir hastalığa yol açma veya ölüm oranının Delta varyantından yüzde 75 daha az olduğunu belirtti.

KDCA, aralıktan bu yana yaklaşık 67 bin 200 Kovid-19 hastası üzerinde araştırma yürüttü.

Omicron varyantının ciddi bir hastalığa yol açma ve ölüm oranının sırasıyla yüzde 0,38 ve 0,18 olduğu belirtilen araştırmada, Delta varyantının ciddi bir hastalığa yol açma ve ölüm oranının ise yüzde 1,4 ve 0,7 olduğu kaydedildi.

Araştırmada, Omicron varyantının, ciddi bir hastalığa yol açma veya ölüm oranının Delta varyantına göre yüzde 75 daha az olduğu belirtildi.

Son beş hafta içinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 1073 kişinin yüzde 56'sının ya aşılanmamış ya da sadece bir doz aşılanmış olduğuna işaret edilen araştırmada, ölümlerin yüzde 94'ünü, 60 yaş ve üstü kişilerin oluşturduğu aktarıldı.

KDCA, Omicron'un ülkede ocak ayının üçüncü haftasında baskın varyant haline geldiğini ve şubatın ilk haftasında yeni vakaların yüzde 90'ına yakınının Omicron olduğunu kaydetti.

Güney Kore'de son 24 saatte 90 bin 550 Kovid-19 vakası tespit edilirken, 58 kişi yaşamını yitirdi.

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Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Güney Kore, Araştırma, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Güney Kore, Omicron'un ölüm oranının Delta'dan yüzde 75 az olduğunu bildirdi - Son Dakika


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