GÜNGÖREN'DE AĞABEYİNİ ÖLDÜREN SANIĞA 15 YIL HAPİS CEZASI - Son Dakika

Tablo hiç olmadığı kadar ağırlaştı! Gözlerin çevrildiği Bakan Koca'dan özeleştiri geldi

GÜNGÖREN'de aralarında alacak ve verecek meselesi olan ağabeyi Ergin Has'ı (41) ruhsatsız tabancasıyla ateş ederek öldüren Erdoğan Has 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Erdoğan Has'a yardım ettiği iddia edilen 2 kişinin ise beraatine karar verildi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Erdoğan Has SEGBİS ile katılırken sanıkların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada cumhuriyet savcısı geçtiğimiz celsede bildirmiş olduğu mütalaayı tekrar ederek sanık Erdoğan Has'ın 'Haksız tahrik altında kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar cezalandırılmasını ve sanık Has'a yardım ettiği iddia edilen Yunus H. ve Serkan Ş.'nin beraatini talep etti.

"SİLAH BENİM KONTROLÜMÜN DIŞINDA PATLADI"

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Has, ağabeyinin her zaman arkasında durduğunu belirterek, "Çevreden ona gelebilecek zararları hep önlemeye çalıştım. Çevresindeki insanlar uyuşturucu bağımlısıydı, olaydan bir gün önce bana sokakta çok ağır hakaret ve küfürlerde bulundu. Ağabeyim kapıyı kırıp eve bıçakla girdiğinde kardeşim, annem ve onun eşi de zarar görebilirdi. Ben engellemeye çalıştım, kendisine zarar vermedim. Olay günü apartman zifiri karanlıktı, bana saldırdı, silahıma müdahale edince patladı. Benim iradem, kontrolümün dışında patladı. Keşke böyle bir şey olmasaydı, keşke bana zarar gelseydi, pişmanım." dedi.

KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti Erdoğan Has'a yardım ettiği iddia edilen tutuksuz sanıklar Yunus H. ve Serkan Ş.'nin beraatine karar verirken sanık Erdoğan Has için haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

İDDİANAME

İddianamede olayın tasarlama olgusuna delalet ettiği, Yunus H. ve Serkan Ş.'nin de olaya yardım edenler olarak rol aldıklarını belirtildi. İddianamede, şüpheli Erdoğan Has'ın "Tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma" suçundan da 3 yıla kadar hapsini talep edildi. Diğer şüpheliler Serkan Ş. ve Yunus H.'de 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapsi talep edildi.