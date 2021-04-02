Son dakika haberleri... GÜNGÖREN'DE MEDİKAL DEPO MALZEMESİNDE YANGIN ÇIKTI - Son Dakika

Son dakika haberleri... GÜNGÖREN'DE MEDİKAL DEPO MALZEMESİNDE YANGIN ÇIKTI
02.04.2021 18:44
Son dakika gündem haberi: Güngören'de medikal malzeme deposu olarak kullanılan bodrum katta yangın çıktı.
Güngören'de medikal malzeme deposu olarak kullanılan bodrum katta yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yangını söndürme çalışması bir buçuk saattir devam ediyor.
Yangın, saat 17.00 sıralarında Güngören Haznedar Mahallesi Bilge Sokak'ta bulunan bir iş yerinde çıktı. Medikal malzeme deposu olarak kullanılan iki katlı bodrumda katta henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yoğun dumanların çıktığını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışması bir buçuk saattir devam ediyor.
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