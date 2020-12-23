Son dakika haberi: GÜNGÖREN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 GÖZALTI - Son Dakika

Son dakika haberi: GÜNGÖREN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 GÖZALTI
23.12.2020 11:07
Son dakika haberi: GÜNGÖREN'DE polis ekipleri, su satışı yapıldığı bildirilen iş yerinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine yaptığı baskında bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen paralar ile 1 tabanca ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
GÜNGÖREN'DE polis ekipleri, su satışı yapıldığı bildirilen iş yerinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine yaptığı baskında bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen paralar ile 1 tabanca ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olay dün akşam saatlerinde Akıncılar Mahallesi Salcı Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, Güngören Asayiş Büro Amirliği ekipleri su satışı yapıldığı görüntüsü verilen bir iş yerinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını aldı. Baskında şüpheliler A.B. ile M.K. gözaltına alınırken, bir ruhsatsız tabanca, bir hassas terazi, 95 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. İş yerinin önünde büyük boy Türk Bayrağı ve Azerbaycan Bayrağının asılı olduğu görüldü. Gözaltına alınan A.B ve M.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Görüntü dökümü:
------------------Bayraklardan detay-İş yerinden detaylar-Ele geçirilen uyuşturucu madde detayları-Genel görüntü ve detay
- İstanbul
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