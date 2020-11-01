GÜNGÖREN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA: 1'İ KADIN 2 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika

GÜNGÖREN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA: 1'İ KADIN 2 KİŞİ YAKALANDI

01.11.2020 11:44
GÜNGÖREN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA: 1'İ KADIN 2 KİŞİ YAKALANDI, System.String[]

GÜNGÖREN'de uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen biri kadın iki kişi yakalandı.

GÜNGÖREN'de uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen biri kadın iki kişi yakalandı. Operasyon anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Güngören Asayiş Büro Amirliği Ekiplerince uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen bir kadını takibe aldı. Polis ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı bildirilen Müzeyyen Ö'yü  1 ay boyunca fiziki takip etti.  Ekipler, Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan bir eve düzenlediği baskında Müzeyyen Ö., ile yanında bulunan Yusuf C.'yi  gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda  1 kilo 336 gram eroin, Yusuf C'nin üzerinde bonzai maddesi ve evde yapılan aramada uyuşturucu maddeden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 890 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tututlanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

---------------- İtfaiye detay-Atölyeden detay-Dumanlar detay

-Genel görüntü ve detay


- İstanbul
GÜNGÖREN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA: 1'İ KADIN 2 KİŞİ YAKALANDI
GÜNGÖREN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA: 1'İ KADIN 2 KİŞİ YAKALANDI
GÜNGÖREN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA: 1'İ KADIN 2 KİŞİ YAKALANDI
GÜNGÖREN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA: 1'İ KADIN 2 KİŞİ YAKALANDI
GÜNGÖREN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA: 1'İ KADIN 2 KİŞİ YAKALANDI

Uyuşturucu, Operasyon, Güngören, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÜNGÖREN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA: 1'İ KADIN 2 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı Türkiye ve Azerbaycan'dan enerjide iş birliği protokolü Enkaz çalışmalarında felaketin eşiğinden dönüldü! 3 personel göçük oluşan beton bloktan düştü Kanada'da bıçaklı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı Trans bireyli hırsızlık çetesi köpeği bavula koyup çaldı! Sahibi, köpeğini dedektif gibi iz sürerek buldu Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti Depremde tuzla buz olan Doğanlar Apartmanı'yla ilgili kan donduran gerçek ortaya çıktı! Belediye 2 yıl önce çürük raporu vermiş Azerbaycan, mevzilere sızmaya çalışan Ermeni istihbaratçılar etkisiz hale getirdi
Yan yatan binanın balkonundan aldıkları Türk bayrağını önce öptüler, sonra katlayıp aşağı indirdiler Yan yatan binanın balkonundan aldıkları Türk bayrağını önce öptüler, sonra katlayıp aşağı indirdiler         
11:41
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İzmir'de ağır hasarlı 26 bina acil olarak yıkılacak, 21 bin kişilik 3 bin 880 çadır kurulacak Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İzmir'de ağır hasarlı 26 bina acil olarak yıkılacak, 21 bin kişilik 3 bin 880 çadır kurulacak         
10:58
Eski başbakan Mesut Yılmaz son yolculuğuna uğurlanıyor Eski başbakan Mesut Yılmaz son yolculuğuna uğurlanıyor         
10:56
İzmir'i vuran deprem sonrası ortaya çıktı! Bayraklı'daki binaların yüzde 57'si çok riskli gruptaymış İzmir'i vuran deprem sonrası ortaya çıktı! Bayraklı'daki binaların yüzde 57'si çok riskli gruptaymış         
10:37
9 yıl önce kendisine gönderilen battaniyeyi İzmir'e gönderen Vanlı depremzede duygulandırdı 9 yıl önce kendisine gönderilen battaniyeyi İzmir'e gönderen Vanlı depremzede duygulandırdı         
10:01
Azerbaycan'ın yardım ettiği 85 yaşındaki Ermeni kadına Ermenistan işkence yaptı Azerbaycan'ın yardım ettiği 85 yaşındaki Ermeni kadına Ermenistan işkence yaptı         
08:44
Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar         
07:47
Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu         
22:56
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi         
18:26
Anne ve 3 çocuğu enkaz altından çıkarılmıştı! Sağ kurtarılan bir çocuk hastanede hayatını kaybetti Anne ve 3 çocuğu enkaz altından çıkarılmıştı! Sağ kurtarılan bir çocuk hastanede hayatını kaybetti         
17:50
Kaybolan ineğini, kalçasına balta saplanmış olarak bulundu Kaybolan ineğini, kalçasına balta saplanmış olarak bulundu         
15:33
Şarkıcı Doğuş'tan kan donduran itiraflar: Birini öldürmeye teşebbüs ettim Şarkıcı Doğuş'tan kan donduran itiraflar: Birini öldürmeye teşebbüs ettim         
15:04
İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı         
14:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor         
14:09
İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti         
11:45
Nitrojen tüplü otomobile 1.280 lira ceza kesildi Nitrojen tüplü otomobile 1.280 lira ceza kesildi         
09:34
İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! "Felaketi kendileri istedi" diyen şahıs yakalandı         
02:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2020 12:06:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNGÖREN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA: 1'İ KADIN 2 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei