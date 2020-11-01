GÜNGÖREN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA: 1'İ KADIN 2 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika

GÜNGÖREN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA: 1'İ KADIN 2 KİŞİ YAKALANDI
01.11.2020 11:44
GÜNGÖREN'de uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen biri kadın iki kişi yakalandı.
GÜNGÖREN'de uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen biri kadın iki kişi yakalandı. Operasyon anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Güngören Asayiş Büro Amirliği Ekiplerince uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen bir kadını takibe aldı. Polis ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı bildirilen Müzeyyen Ö'yü 1 ay boyunca fiziki takip etti. Ekipler, Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan bir eve düzenlediği baskında Müzeyyen Ö., ile yanında bulunan Yusuf C.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 1 kilo 336 gram eroin, Yusuf C'nin üzerinde bonzai maddesi ve evde yapılan aramada uyuşturucu maddeden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 890 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tututlanarak cezaevine gönderildi.
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