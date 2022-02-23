GÜNGÖREN'DE YASA DIŞI BAHİS ŞEBEKESİNE OPERASYON KAMERADA - Son Dakika
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GÜNGÖREN'DE YASA DIŞI BAHİS ŞEBEKESİNE OPERASYON KAMERADA

23.02.2022 16:41

GÜNGÖREN'de yasa dışı bahis çetesi üyelerine yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

GÜNGÖREN'de yasa dışı bahis çetesi üyelerine yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ATM'lerden para çektikten sonra yakalanmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis çetesi üyelerini takibe aldı. Takip sonucu çete üyesi 5 kişinin Güngören'deki ATM'lerden sürekli olarak QR Kod yöntemi ile para çektikleri tespit edildi. Ekipler, 18 Şubat günü ATM'den aynı yöntemle para çeken 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin 3 aracında yapılan aramalarda 6 cep telefonu ve 85 bin 805 lira para ele geçirildi. Emniyete getirilerek sorgulaması yapılan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin operasyonu güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

GÜNGÖREN'DE YASA DIŞI BAHİS ŞEBEKESİNE OPERASYON KAMERADA
GÜNGÖREN'DE YASA DIŞI BAHİS ŞEBEKESİNE OPERASYON KAMERADA
GÜNGÖREN'DE YASA DIŞI BAHİS ŞEBEKESİNE OPERASYON KAMERADA

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Siber Polisinden yasadışı sanal bahis operasyonu: Kumar paralarını ATM'lerden çekerken yakalandılar Siber Polisinden yasadışı sanal bahis operasyonu: Kumar paralarını ATM'lerden çekerken yakalandılar Siber polisinden İstanbul merkezli 5 ilde yasadışı sanal bahis operasyonu Siber polisinden İstanbul merkezli 5 ilde yasadışı sanal bahis operasyonu

Cumhuriyet, İstanbul, Bahis, ATM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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