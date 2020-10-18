Son dakika haberi... Güngören'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Güngören'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

18.10.2020 12:51
Son dakika haberi... Güngören'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Güngören'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Güngören'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede Müzeyyen Ö. ve Yusuf C'nin uyuşturucu sattıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis, zanlıların Bağcılar Yenigün Mahallesi'nde ikamet ettiğini tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada 1 kilo 336,4 gram eroin, 1,10 gram bonzai ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 890 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Güngören'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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