Son dakika haberi! Günler öncesinde belgeseli çekilmişti, korona virüse yenik düştü - Son Dakika

Amasya'da usta müzisyen Muammer Palamut korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

Şehrin sevilen simalarından 68 yaşındaki Palamut, Amasya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından uygulanan 'Amasya Kent Araştırmaları Merkezi' projesi kapsamında meslek hayatıyla ilgili çekilen ve yaşamını renkli üslubuyla anlattığı 'Bir Amasya Hatıratı' adlı belgeselin yayınlanmasından yaklaşık 3 hafta sonra zatürre şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerinde korona virüse yakalandığı belirlenen evli ve 4 çocuk babası Palamut, 3 gün boyunca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Amasya Belediyesi Konservatuar Müdürlüğü görevinde de bulunan Palamut, kılınan cenaze namazının ardından Memi Dede Mezarlığında defnedildi. - AMASYA