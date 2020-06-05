Son dakika haberi... Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 706 bin 363 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 716 bin 85 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 33 bin 314 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 24 bin 376 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 706 bin 363 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 716 bin 85 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 158 bin 814 megavatsaatle ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 158 bin 17 megavatsaatle barajlı hidroelektrik ve 116 bin 748 megavatsaatle doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, dün 514 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 235 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.