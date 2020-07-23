Son dakika haberi! Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 17,64 18,02 -2,11 Tat Gıda 11,36 11,56 -1,73 Türk Traktör 96,40 97,60 -1,23 Alarko GMYO 17,73 17,88 -0,84 Emlak Konut GMYO 2,35 2,37 -0,84 Torunlar GMYO 4,94 4,98 -0,80 Bizim Mağazaları 18,90 19,01 -0,58 Yataş 8,61 8,65 -0,46 Otokar 169,70 170,40 -0,41 Özak GMYO 4,74 4,75 -0,21 DO-CO 340,20 340,50 -0,09 Kordsa Teknik Tekstil 12,46 12,47 -0,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)