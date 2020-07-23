Son dakika haberi! Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 17,64 18,02 -2,11 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Doğuş Otomotiv
|17,64
|18,02
|-2,11
|Tat Gıda
|11,36
|11,56
|-1,73
|Türk Traktör
|96,40
|97,60
|-1,23
| Alarko GMYO
|17,73
|17,88
|-0,84
|Emlak Konut GMYO
|2,35
|2,37
|-0,84
|Torunlar GMYO
|4,94
|4,98
|-0,80
|Bizim Mağazaları
|18,90
|19,01
|-0,58
|Yataş
|8,61
|8,65
|-0,46
|Otokar
|169,70
|170,40
|-0,41
|Özak GMYO
|4,74
|4,75
|-0,21
|DO-CO
|340,20
|340,50
|-0,09
| Kordsa Teknik Tekstil
|12,46
|12,47
|-0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 01:31 Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi! Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de 23 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 913 yeni vaka tespit edildi Türkiye'nin sondaj hamlesi sonrası ABD'den küstah tahrik! Bizans bayrağını göndere çektiler Karaköy açıklarında bir yolcu vapurdan denize düştü Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 417 lirayla rekor tazeledi Adliyede oğluna tanıklık yapan yaşlı adam, eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü 24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nin içerisinden ilk görüntüler paylaşıldı "Yan bakma" meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada hamile kadın yaralandı Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni açıklama: Soylu kardeşim telefonla aradı, helalleştik Fenerbahçe'den ayrılan Isla: Üst düzey bir takımda oynamak istiyorum Tarihi güne saatler kala Erdoğan ve Bahçeli'den Ayasofya Camisi'ne sürpriz ziyaret! Tabela açılışı yapıldı Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı Başakşehir'in milli futbolcusu Mehmet Topal: İspanya'ya dönmek güzel olur İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı Koronavirüs vakalarının arttığı Şanlıurfa'da ekipler denetimleri sıklaştırdı "Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak" diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor