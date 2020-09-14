Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şekerbank
|1,45
|1,49
|-2,68
|Aksigorta
|7,18
|7,24
|-0,83
|TAV Havalimanları
|16,10
|16,22
|-0,74
|Good-Year
|4,98
|5,00
|-0,40
|Bizim Mağazaları
|15,58
|15,64
|-0,38
|Odaş Elektrik
|2,63
|2,64
|-0,38
|Bim Mağazalar
|69,05
|69,30
|-0,36
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 13:51 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi! Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi